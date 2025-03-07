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Трамп заявил, что не будет выбирать между победой России или Украины

Трамп отказался вставать на чью-либо сторону в конфликте на Украине
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Aaron Schwartz/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что не будет выбирать между победой России или Украины в нынешнем вооруженном конфликте. Об этом заявил спецпредставитель президента США по Украине Кит Келлог, передает ТАСС.

По словам Келлога, если бы США продолжали активное участие в конфликте на Украине, то это привело бы только к «бесконечной прокси-войне» с Россией в ущерб американским интересам национальной безопасности.

Слова о прокси-войне с Россией уже звучали от американских дипломатов — до Келлога так конфликт на Украине назвал государственный секретарь США Марко Рубио.

При этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская позиция о том, что против страны ведется гибридная война, находит все больше подтверждений.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Рубио, напомнил, как неоднократно обсуждалось, что конфликт на Украине — это конфликт России и коллективного Запада, главной страной которого являются США.

Ранее госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу.

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