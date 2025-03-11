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В Кремле заявили о прокси-войне против России

Песков: против России ведется квази- и прокси-война
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Petrov Sergey/Global Look Press

Против России развязана квази- и прокси-война. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Война идет. Квази-война против нашей страны. Прокси-война. Назовите как угодно, но она идет», — сказал он.

По словам Пескова, все начиналось как специальная военная операция, но превратилось в нечто большее.

Слова о прокси-войне с Россией звучали и от американских дипломатов — до спецпредставителя президента США по Украине Кита Келлога так украинский конфликт назвал государственный секретарь США Марко Рубио.

При этом официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что российская позиция о том, что против страны ведется гибридная война, находит все больше подтверждений.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова Рубио, напомнил, как неоднократно обсуждалось, что конфликт на Украине — это конфликт России и коллективного Запада, главной страной которого являются США.

Ранее в США отказались выбирать сторону в конфликте на Украине.

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