Песков о словах Рубио: РФ согласна, что пора остановить украинский конфликт

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, говоря о заявлении государственного секретаря США Марко Рубио, подтвердил приверженность Москвы идее, что настало время остановить украинский конфликт. Об этом представитель Кремля заявил в ходе брифинга.

«И да, мы согласны с тем, что настало время остановить этот конфликт и эту войну», — сказал Песков.

Пресс-секретарь президента РФ напомнил, как неоднократно обсуждалось, что конфликт на Украине — это конфликт России и коллективного Запада, главной страной которого являются США.

Рубио до этого заявлял, что конфликт на Украине является прокси-войной между США и Россией. Американский госсекретарь также подчеркнул, что зашедший в тупик конфликт на Украине должен быть завершен.

Также госсекретарь США отметил, что Вашингтон просит Киев не подрывать усилия американского президента Дональда Трампа по урегулированию конфликта на Украине.

В свою очередь постоянный представитель России при Организации Объединенных Наций Василий Небензя заявил, что конфликт на Украине стал классической прокси-войной России со странами НАТО. По его словам, после того, как «украинская армия понесла катастрофические потери, капитуляция киевского режима является лишь вопросом времени».

Ранее госсекретарь США появился в эфире с крестом на лбу.