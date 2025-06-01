«Готовили полгода»: Алаудинов обвинил НАТО в планировании вторжения ВСУ в Курскую область

Алаудинов: операцию ВСУ в Курской области готовили в НАТО более полугода

Командир «Ахмата» Алаудинов обвинил НАТО в подготовке вторжения ВСУ в Курскую область. По его словам, специалисты альянса разрабатывали эту операцию более полугода как «гарантированно результативную»: они тренировали бойцов ВСУ и «собрали все ресурсы, которые только есть», включая все виды иностранной техники.

Командир спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-лейтенант Апти Алаудинов заявил, что операция ВСУ в Курской области готовилась странами НАТО на протяжении примерно шести месяцев.

По его словам, оперативный штаб Североатлантического альянса разрабатывал масштабный план, целью которого было достижение гарантированного результата. Для этого, как отметил Алаудинов, были задействованы все возможные ресурсы, включая иностранную технику и специально подготовленные кадры. Подготовка украинских бойцов, по его словам, проходила в Великобритании и других странах НАТО.

«Комитет штабов блока НАТО готовил такую сверхоперацию, которая по сути своей должна была быть гарантированно результативной. Собрали все ресурсы, которые только у них есть, все виды иностранной техники, подготовили бойцов. На протяжении более полугода эта операция готовилась», — заявил он.

Предполагалось, что успех операции позволит Киеву использовать захваченные территории как аргумент на переговорах. Однако российские силы отразили нападение и нанесли ВСУ поражение, доказав свою боеспособность, подчеркнул командир «Ахмата».

Ранее Алаудинов называл целью специальной военной операции на Украине «противодействие противникам, угрожающим безопасности России».

«Цель СВО — поставить на место всех, кто, сбросив маски, озвучили свои задачи по расчленению нашего государства», — заявил командир «Ахмата».

Он подчеркнул, что в ходе боевых действий ВС РФ смогли доказать, что военный блок НАТО «далек от той силы и мощи, которая декларировалась прежде».

Никакая техника Североатлантического альянса не способна сломить российских военнослужащих, уверен он. Спецоперация на Украине должна завершиться исключительно на условиях России, что де-факто станет «концом существования блока НАТО», заключил Алаудинов .

«А мы знали, что пойдут»: ВСУ пытаются прорваться в Курскую область ВСУ предприняли новую попытку прорыва в Курскую область. В атаке участвуют до 250 бойцов и... 05 мая 14:45

Сотни пропавших

26 апреля 2025 года начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов доложил президенту Владимиру Путину о полном освобождении Курской области. Последним населенным пунктом, возвращенным под контроль российских войск, стало село Горналь. Операция по восстановлению контроля над регионом завершилась спустя почти девять месяцев после начала украинского вторжения в августе 2024 года.

При этом до сих пор остается неизвестной судьба сотен курян, которые утратили связь с родными и близкими после нападения ВСУ. Как сообщил 31 мая врио губернатора региона Александр Хинштейн, всего в реестр таких лиц внесены 2287 человек. Найти уже удалось 1290 пропавших, также установлено примерное местонахождение 421 жителя региона — в их числе те, кто отказался от эвакуации из родных населенных пунктов, и перемещенные ВСУ на Украину. Ничего не известно о 576 курянах .

«Работа по установлению их местонахождения ведется беспрерывно. Среди них есть и четверо несовершеннолетних», — написал Хинштейн в Telegram.

Кроме того, он заявил об обнаружении свидетельств преступлений украинских военных в регионе: так, 31 мая был установлен факт гибели 304 мирных граждан, большую часть жертв опознали. Сейчас тела погибших эвакуируют с пострадавших территорий, чтобы близкие могли с ними проститься.