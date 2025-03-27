Больше не агрессор: разведка США резко изменила мнение о действиях России на Украине

Американское разведсообщество выпустило новый отчет «Ежегодная оценка угроз» — 2025. Обычно такие тексты не отличаются оригинальностью и в значительной степени повторяют прошлогодний доклад, но не в этот раз. В этом документе Китай был свергнут с почетного первого места в списке угроз мексиканцами, а насчет России американская разведка передумала и больше не обвиняет ее в военной агрессии. О том, кто теперь угрожает США по мнению разведсообщества — в материале «Газеты.Ru».

Колебания с линией партии

Первое что бросается в глаза в новой версии отчета — смена приоритетов, которую можно увидеть даже в оглавлении.

В 2025 году американская разведка в списке угроз не ставит на первое место ни Китай, ни Россию, ни Иран.

Вместо этого сразу за вступлением идет глава о преступниках и террористах, причем в первую очередь именно об организованной преступности и наркокартелях.

«Картели в значительной степени ответственны за более чем 55 000 смертей в США от синтетических опиоидов за прошлый год, и способствовали прибытию почти трех миллионов нелегальных мигрантов на юго-западную границу в 2024 году», — пишут авторы. Мексиканцы доставляют кокаин из Южной Америки и производят на месте фентанил (аналог героина), прекурсоры для которого привозят из Китая. Составители подчеркивают роль мексиканского картеля Синалоа, остальные ОПГ из Мексики и Колумбии персонального упоминания не заслужили.

close Иллюстрация наркотического склада Leon Rafael/Shutterstock/FOTODOM

Вторая большая секция того же раздела озаглавлена «Исламский терроризм», который годом ранее американские разведчики политкорректно называли «глобальным». В ней главная роль, как и прежде, отведена «Исламскому государству» (организация запрещена в России) и «Аль-Каиде» (организация запрещена в России), враждующим между собой, но имеющим большое влияние в среде радикального ислама.

По сравнению с прошлогодней версией, в новом докладе меньше внимания уделяется работорговле и киберпреступлениям, зато подчеркиваются успехи в борьбе с нелегальной миграцией на южной границе США.

На все эти изменения, которые в основном носят стилистический характер, можно было бы не обратить внимание. Разведывательное сообщество пытается угодить администрации Трампа, но в остальном крупными кусками переписывает старые доклады. Уникален лишь порядок глав: они сортируются в порядке важности, и на первом месте последние годы всегда находились Китай и Россия.

Такая расстановка приоритетов также выглядит довольно искусственной, поскольку анализ угрозы со стороны преступников и исламистов лишен глубины и не изобилует деталями, — по сути, разведка сообщает о картелях то же, что мог бы сказать любой человек, следящий за новостями. Тем не менее, это согласуется с риторикой Дональда Трампа, который перед выборами обещал американцам спасти их от мигрантов и, в особенности, от связанной с ними преступности, а также неоднократно высказывался в поддержку возможной военной операции на территории Мексики для борьбы с картелями.

Китайский вызов

«Китай представляет собой наиболее комплексную и мощную военную угрозу национальной безопасности США. Народно-освободительная армия (НОАК) формирует межвидовые военные силы, способные участвовать в конфликтах всех видов и типов, способные помешать вероятному вмешательству США в региональные эксцессы. Они проецируют силу в глобальном масштабе и защищают территорию, которую Пекин считает своей», — отмечает разведка США.

Аналитики обеспокоены модернизацией сухопутных войск, развитием средств РЭБ и ракетных технологий, а также начавшимися в 2024 году ходовыми испытаниями новейшего авианосца «Фуцзянь». Это — по сути первый «настоящий» китайский авианосец, способный запускать тяжелые самолеты с помощью палубной катапульты. Корабли такого типа отличаются экстремально сложной конструкцией и дорогой эксплуатацией, и потому на данный момент они есть на вооружении только у США и Франции.

close Китайский авианосец Фуцзянь Ding Ziyu/XinHua/Global Look Press

Стремительное развитие китайской армии и ВПК на Западе обсуждают уже много лет, и в этом плане докладчики не сообщают ничего нового, лишь дополнив прошлогодний материал новостями.

Зато большая аналитическая справка в документе 2025 года посвящена давлению Китая на Тайвань.

Авторы считают, что пока главным методом борьбы против тайваньских властей остается экономическое давление, которое будет расти тем больше, чем громче Республика Китай будет заявлять о государственной независимости. Одновременно с этим Китай готовит вооруженные силы к возможному десанту на Тайвань и отражению попытки США его защитить.

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В новом докладе так же появилась отдельная посвященная Китаю глава: «Биологическая безопасность».

«Пандемия COVID-19, которая привела к смерти более миллиона американцев и множества других людей по всему миру, началась в Китае, что Пекин до сих пор отказывается признать. Строгая цензура Китая и подавление свободы слова помешали врачам, лечившим первых пациентов в Ухане, предупредить мир о серьезной инфекции, что не дало медикам по всему миру подготовиться и вовремя отреагировать. По сей день Пекин отказывается в полной мере сотрудничать с остальной частью международного сообщества, пытающегося окончательно определить точный источник болезни», — говорится в документе.

Подоплека этого заявления ясна как день: администрация Трампа возложила на Китай ответственность за пандемию в первые две недели после инаугурации, вероятно, надеясь использовать это для политического давления. Неясно только, как именно США могут склонить Китай признать вину — любую группу ученых и расследователей либо та, либо другая сторона обвинит в предвзятости и недостатке компетенции, если выводы ей не понравятся.

Россию — не ругать

Самые серьезные изменения в докладе коснулись восприятия России.

Чья-то рука убрала из новой версии документа все неуважительные и клеветнические (по мнению российских властей) формулировки, вроде «агрессивная война против Украины».

Раздел начинается словами «Россия воспринимает продолжающуюся войну на Украине как прокси-конфликт с Западом, цель которого — восстановить российскую мощь и безопасность на территории ближнего зарубежья», и далее по тексту нет ничего, что бы опровергало это видение. Это целиком согласуется с новой дипломатической политикой американских властей, — например, в феврале США проголосовали против резолюции Генассамблеи ООН, которая требовала немедленного вывода российских войск из Украины.

Вывод о ходе конфликта и его влиянии на российские вооруженные силы сменился на противоположный. Если в 2024 году авторы писали, что российским войскам потребуется много лет, чтобы оправиться от колоссальных понесенных потерь, то теперь разведка докладывает:

«Несмотря на огромные военные и экономические издержки в войне с Украиной, Россия оказалась адаптивной и устойчивой, отчасти благодаря масштабной поддержке Китая, Ирана и Северной Кореи. Президент Владимир Путин, похоже, полон решимости и готов заплатить очень высокую цену, чтобы добиться коренного перелома в стратегическом соревновании России с Соединенными Штатами, что повлияет на ход мировой истории и на его личное наследие».

close Солдаты ВС РФ в зоне Спецоперации Алексей Майшев/РИА Новости

Если в 2024 году авторы доклада фокусировались на проблемах и потерях российской армии, то теперь на первый план вынесены стратегические перспективы, а именно, — Россия получила в конфликте преимущество и шаг за шагом склоняет Украину к переговорам на своих условиях. Все проблемы российской армии, считают представители разведки, не являются критическими и особенно важным достижениям вооруженных сил стало обеспечение притока новобранцев для восполнения потерь.

Отдельный параграф посвящен ядерному противоспутниковому оружию, которое Россия якобы разрабатывает.

«Ядерный взрыв в космосе может вызвать разрушительные последствия для Соединенных Штатов, мировой экономики и мира в целом. Это нанесет ущерб национальной безопасности всех стран, коммерческим спутникам и инфраструктуре, а также нанесет ущерб использованию США космоса в качестве драйвера экономического развития», — считают представители разведсообщества.

Зато у Ирана, по мнению авторов доклада 2025 года, дела плохи. «Иранские лидеры признают, что страна переживает самый уязвимый момент со времен ирано-иракской войны, что, вероятно, влияет на их стратегический расчет и уверенность в подходе к

региональной политике, Соединенным Штатам и их партнерам. Они сталкиваются с растущим политическим, социальным, экономическим и региональным давлением, что делает Иран все более уязвимым к внутренней нестабильности и внешнему вмешательству», — этот текст выделен отдельной рамкой.

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