«Могут и не состояться». Что известно о новом раунде переговоров России и Украины

Члены российской делегации во время переговоров делегаций России и Украины в рабочем офисе президента Турции Долмабахче, 16 мая 2025 года

Второй раунд российско-украинских мирных переговоров может пройти в Стамбуле 2 июня — с таким предложением выступила Москва. При этом Киев отказывается принимать предложение о встрече, пока Кремль не предоставит свою версию меморандума об условиях прекращения огня. Состоятся ли переговоры в ближайшее время и в чем их главная проблема — в материале «Газеты.Ru».

В среду, 28 мая, состоялся телефонный разговор между помощником президента России Владимиром Мединским, возглавляющим российскую делегацию на переговорах в Стамбуле, и министром обороны Украины Рустемом Умеровым. Об этом сообщил сам Мединский в своих социальных сетях.

«Умерову позвонил сегодня я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий», — написал Мединский.

По его словам, после звонка украинская сторона «пошла совещаться», так что российская делегация ждет подтверждения от коллег.

В тот же день министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва оперативно разработала меморандум, который излагает ее позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин украинского кризиса.

«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня », — сказал глава МИД России.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на вопрос о том, как может поступить РФ, если Украина сорвет предложенные переговоры, отметил, что для начала «надо дождаться ответа украинской стороны», которого до сих пор нет.

Главная проблема

Умеров сообщил в своих социальных сетях, что передал Мединскому украинский меморандум о прекращении огня. В ответ он потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

«Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их «меморандума», чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — написал глава оборонного ведомства.

С подобным призывом выступил и министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. Он заявил, что Россия должна немедленно передать свой меморандум Украине, если он уже готов.

«Зачем ждать до понедельника? Если РФ разработала «меморандум» — можно передать его немедленно. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как было договорено ранее. Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов», — написал Сибига в социальной сети X.

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В Кремле заявили, что подобные ультиматумы с украинской стороны выглядят неконструктивными.

«Россия как раз и предложила в понедельник встретиться в Стамбуле и начать обсуждение этих проектов. Требовать немедленно, медленно — это все неконструктивно. Здесь нужно или подтверждать готовность продолжать переговоры, или делать обратное», — сказал Песков.

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что «не столь критично», когда состоится новая встреча — в понедельник или чуть позже. По его мнению, куда важнее подойти к переговорам с правильной подготовкой.

«Конечно, мы с вами понимаем, что чем раньше произойдут переговоры, тем лучше. Однако главное — это подготовка. Если делать так, как предлагали Украина и некоторые страны Запада, то есть останавливать огонь на 30 или более дней без каких-либо окончательных решений, то дальше это приведет к осложнению ситуации», — пояснил депутат.

Чепа считает, что российская сторона не хочет заранее обнародовать проект меморандума, потому что он может быть неправильно интерпретирован , в том числе и журналистами, что также осложнит переговорную ситуацию.

«Неблагоприятный фон для переговоров»

Российская сторона делает все от нее зависящее, чтобы переговоры с украинской делегацией состоялись в Стамбуле 2 июня, сказал «Газете.Ru» посол по особым поручениям МИД РФ по преступлениям Киева, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«Проведение переговоров изначально было инициировано российским президентом, и первые решения, которые были приняты в ходе первого раунда, реализованы. Так что Россия выполняет все свои обязательства в полном объеме, поэтому на данный момент каких-либо обоснованных претензий с противоположной стороны быть не может», — сказал посол.

Он отметил, что со стороны Украины наблюдается «двойственный подход» к мирному урегулированию.

«От украинских официальных лиц идет вроде бы миротворческая риторика, но она очень своеобразная. Она заключается в том, что Киев пытается обвинить Россию в нежелании мира, в то время как украинская сторона якобы стремится к миру. Однако на практике это не подтверждается и происходит усиление ударов по гражданским объектам на территории РФ», — сказал Мирошник.

Подобные действия Киева, по его словам, «не создают благоприятный фон для переговоров». Посол МИД полагает, что украинская сторона пытается максимально накалить атмосферу и демонстрирует отсутствие интереса к переговорам в тех форматах, которые поддерживают Москва и Вашингтон.

«Якобы миротворческая риторика [президента Украины Владимира] Зеленского направлена на то, чтобы ублажить желания Соединенных Штатов. Одновременно с этим реальные действия Киева отвечают призывам Брюсселя, Лондона и Парижа, направленным на втягивание дополнительных игроков, которые бы работали на то, чтобы переговоры не состоялись», — заявил Мирошник.

По мнению дипломата, Россия действует, исходя из своих интересов, и выполняет все взятые на себя обязательства.

«Мы максимально следуем рыцарскому лозунгу «делать то, что должно». Со своей стороны мы сделали все необходимое. Украинская же сторона использует весь доступный арсенал для создания неприемлемой для переговоров атмосферы», — заключил посол.

Отношения за гранью нормальности

Не исключено, что очередной раунд переговоров России и Украины в Стамбуле может и не состояться в понедельник, заявил «Газете.Ru» директор Центра европейской информации, политолог Николай Топорнин.

«Российская сторона еще не прислала свой вариант меморандума, и это как раз то, что не нравится украинской делегации. Они не видят смысла ехать в Стамбул без предварительного обсуждения российского предложения. То есть не исключено, что они могут отказаться приезжать и перенести встречу на момент после получения меморандума », — пояснил политолог.

По мнению эксперта, обе стороны согласились на подобные переговоры, исключительно чтобы не портить отношения с Соединенными Штатами.

«И Москва, и Киев не хотят портить отношения с [президентом США] Дональдом Трампом, который хотел усадить стороны за стол переговоров. У него это получилось, и теперь он может говорить об этом, как о своем достижении <...> Москве и Киеву несложно собрать делегации и провести переговоры, гораздо сложнее договориться», — добавил Топорнин.

Он призвал не ожидать каких-то прорывов от встречи, если та все-таки состоится 2 июня.

«На нынешнем этапе Москве и Киеву предстоит очередная чисто техническая встреча. Уже понятно, что меморандумы сторон будут принципиально различаться, и как их соединить в одном документе — пока неясно. Кроме того, мы видим, что взаимоотношения между российскими и украинскими официальными лицами сейчас за гранью нормальности. Само включение главы российской делегации Мединского в список «Миротворца» отражает градус напряженности», — сказал Топорнин.

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