В Кремле призвали дождаться ответа украинской стороны по переговорам

Пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова во время брифинга спросили, как может поступить РФ, если Украина сорвет предложенные на 2 июня в Турции переговоры. Песков заявил, что считает данный вопрос неуместным.

«Нужно дождаться ответа украинской стороны», — сказал он.

Представитель Кремля напомнил, что накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров сформулировал предложение о новом раунде российско-украинских переговоров.

«Вчера было заявление Лаврова, четко сформулировано, было изложено предложение», — отметил Песков.

28 мая главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Ранее Зеленский упрекнул Россию из-за выбора площадки для переговоров.