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Мединский предложил Умерову точную дату новой встречи делегаций

Мединский заявил, что предложил Умерову дату и место новой встречи делегаций
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Помощник президента РФ Владимир Мединский, возглавлявший российскую делегацию на переговорах с украинской стороной в Стамбуле, сообщил в своем Telegram-канале, что позвонил министру обороны Украины Рустему Умерову и предложил ему дату и место новой встречи.

«Умерову позвонил сегодня я сам и предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий», — написал Мединский.

По его словам, после звонка украинская сторона «пошла совещаться», а российская делегация ждет от коллег подтверждения.

28 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Умеров позвонил Мединскому. По словам украинского лидера, министр якобы спрашивал про готовность России озвучить свои условия для прекращения украинского конфликта, а Мединский в ответ сказал, что меморандум «будет».

Зеленский также упрекнул Россию в затягивании переговоров из-за подбора площадки.

Ранее в МИД России опровергли передачу в США условий Украины по урегулированию.

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