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В МИД РФ назвали дату и место второго раунда переговоров с Украиной

Лавров: РФ готова провести второй раунд переговоров с Украиной 2 июня в Стамбуле

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что второй раунд переговоров между РФ и Украиной может состояться в Стамбуле 2 июня. Об этом сообщает РИА Новости.

Дипломат отметил, что при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции созданы условия для возобновления российско-украинских переговоров, первый раунд которых после паузы прошел 16 мая в Стамбуле. Лавров напомнил, что по итогам встречи стороны обменялись пленными по формуле «1000 на 1000» и договорились, что Москва и Киев подготовят документы, излагающие позицию каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования.

По словам министра, российская сторона оперативно разработала соответствующий меморандум, который излагает ее позицию по всем аспектам надежного преодоления первопричин кризиса.

«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — сказал глава МИД России.

Лавров добавил, что Россия рассчитывает на поддержку нового раунда стамбульских переговоров от всех, кто искренне хочет успеха мирного процесса.

27 мая министр заявлял, что успех переговоров по Украине зависит от возможности устранения первопричин конфликта. 23 мая он выражал уверенность, что второй раунд переговоров состоится. Глава внешнеполитического ведомства тогда заявлял, что работа над меморандумом «уже на продвинутой стадии» и украинская сторона в любом случае его получит.

При этом глава МИД РФ назвал нереалистичным сценарий проведения второй встречи России и Украины в Ватикане. По его мнению, для самого Святого Престола будет не очень комфортно принимать делегации двух православных стран.

Ранее Мединский предложил Умерову точную дату новой встречи делегаций.

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