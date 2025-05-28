«Видимо, совещание затянулось». Москва ждет ответа Киева по дате второго раунда переговоров

Владимир Мединский и Рустем Умеров поговорили по телефону и обсудили место и время встречи российской и украинской делегаций для обмена меморандумами, в которых стороны изложат свое видение условий для прекращения боевых действий. Глава МИД РФ Сергей Лавров уточнил, что Россия готова провести второй раунд переговоров в Стамбуле в понедельник, 2 июня. Украинская делегация своего ответа пока не дала. Подробности – в материале «Газеты.Ru».

Главы российской и украинской делегаций Владимир Мединский и Рустем Умеров провели телефонный разговор и обсудили место и время второго раунда переговоров с обменом меморандумами об условиях прекращения огня.

Первым об этом объявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает «Страна.ua». По словам украинского лидера, Умеров спрашивал про готовность России назвать свои условия для прекращения войны, а Мединский в ответ сказал, что меморандум «будет».

Спустя некоторое время Мединский подтвердил факт разговора.

«Прочитал новость, распространяемую всеми мировыми агентствами: Р. Умеров позвонил мне по поводу меморандума, который мы, дескать, до сих пор не подготовили. Мол, что-то русские не торопятся. Прокомментирую. Все «почти так», — написал Мединский.

По его словам, все было наоборот: не Умеров звонил ему, а он Умерову, и в разговоре «предложил точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий».

«Украинская сторона пошла совещаться. Видимо, совещание затянулось. Ждем подтверждения и готовы в обозначенную нами дату — в ближайшие дни — лично встретиться и начать работать», — написал Мединский.

Он подчеркнул, что «в интересах долгосрочного мира и спасения человеческих жизней» российская делегация готова «сразу же, на месте начать содержательное сущностное обсуждение каждого из пунктов пакетного соглашения по возможному прекращению огня».

Лавров назвал дату

После Мединского с заявлением по вопросу переговоров выступил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он напомнил, что условия для возобновления прямых российско-украинских переговоров были созданы при поддержке США, Саудовской Аравии и Турции, а во время первой встречи делегаций в Стамбуле сторонам удалось достичь соглашения об обмене пленными в формате «1000 на 1000 человек». Тогда же Москва и Киев договорились, что подготовят документы с «изложением позиции каждой из сторон для достижения устойчивого урегулирования».

«Наша делегация во главе с В.Р. Мединским готова представить этот меморандум делегации Украины и дать необходимые пояснения в ходе второго раунда возобновленных прямых переговоров в Стамбуле в ближайший понедельник, 2 июня», — заявил Лавров.

Кроме того, министр выразил надежду, что «все, кто искренне, а не на словах заинтересован в успехе мирного процесса», поддержат новую встречу делегаций двух стран.

Украина пока не выразила согласие на место и время встречи.

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«Договоренности о посредничестве не было»

Накануне, 27 мая, спецпредставитель Трампа по Украине Кит Келлог в эфире Fox News заявил, что США уже получили от Украины «перечень условий для достижения мира» и теперь ожидают того же от России. Он также предположил, что следующий раунд переговоров может пройти в Женеве, и в них примут участие президенты Путин, Зеленский и Трамп.

В ответ на это официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что России «неизвестно, что и кому передала украинская сторона». Более того, «договоренностей о посредничестве США или других стран в обмене проектами у нас не было».

«Мы условились, что каждая сторона – Россия и Украина – подготовит свое видение модальностей урегулирования и прекращения огня, после чего они обменяются соответствующими документами напрямую и обсудят их на следующем раунде», — сказала она.

В свою очередь, президент США Дональд Трамп заявил, что он «не хочет испортить сделку по Украине», поэтому не вводит санкции против РФ. Он вновь высказал мнение, что конфликт на Украине — «это не война Трампа» и отметил, что он здесь «только ради одного — посмотреть, смогу ли я его закончить, чтобы спасать по пять тысяч жизней в неделю и сэкономить много денег. Хотя деньги здесь гораздо менее важны».