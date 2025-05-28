Умеров передал Мединскому украинский меморандум

Умеров заявил, что передал Мединскому документ по прекращению огня

Министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил в Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня и потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

«Я передал главе российской делегации наш документ, отражающий украинскую позицию. Они получили этот документ», — написал Умеров.

Он добавил, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе.

«Мы не против встреч с россиянами и ожидаем их «меморандума», чтобы встреча была не пустой и могла реально приблизить завершение войны», — написал глава оборонного ведомства.

Он напомнил, что у России есть еще четыре дня на то, чтобы передать Украине документ для обработки.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Россия предложила Украине провести второй раунд переговоров в Стамбуле 2 июня.

Ранее в МИД России опровергли передачу в США условий Украины по урегулированию.