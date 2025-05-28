На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Украина требует немедленно предоставить ей российский меморандум

Сибига: российская сторона должна немедленно передать свой меморандум Украине
close
Pavlo Bahmut/Global Look Press

Российская сторона должна немедленно передать свой меморандум Украине, если он уже готов. Об этом в социальных сетях написал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига.

«Зачем ждать до понедельника? Если РФ разработала «меморандум» — можно передать его немедленно. Мы ожидаем, что российская сторона не сорвет следующую встречу и немедленно подаст свои предложения на наше рассмотрение, как было договорено ранее. Только хорошо подготовленная встреча имеет потенциал для достижения ощутимых результатов», — написал Сибига в социальной сети X.

До этого министр обороны Украины Рустам Умеров сообщил, что передал главе российской делегации Владимиру Мединскому украинский меморандум о прекращении огня и потребовал от Москвы передать свой документ до нового раунда переговоров.

Он утверждает, что Украина готова к полному и безусловному прекращению огня и дальнейшей дипломатической работе. Он напомнил, что у России есть еще четыре дня на то, чтобы передать Украине документ для обработки.

Ранее в МИД России опровергли передачу в США условий Украины по урегулированию.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами