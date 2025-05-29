«Это, скорее всего, наши нацики»: семье Мединского начали угрожать на Украине

Помощник президента РФ Владимир Мединский после заявления российской делегации по итогам переговоров России и Украины в Стамбуле, 16 мая 2025 года

Членам семьи советника президента и главы российской переговорной группы Владимира Мединского начали поступать угрозы с Украины. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту угроз, а позже политика внесли в базу данных украинского сайта «Миротворец». В Госдуме предположили, что это может быть частью плана по срыву мирных переговоров.

«Мы знаем, где находятся ваши дети»

Об угрозах в адрес помощника президента сообщил телеведущий Владимир Соловьев. Он рассказал, что угрожают как взрослым членам его семьи, так и детям.

«Поступают угрозы вполне конкретного содержания, где сказано, что «мы знаем, где находятся ваши дети, и у нас много начиненных самокатов», намекая на ряд терактов, которые были произведены именно таким образом», — заявил журналист.

Он напомнил, что в ответственность за жизнь, здоровье и безопасность переговорщиков всегда лежит на второй, принимающей стороне, и так всегда было в мировой практике. Были случаи, отметил Соловьев, когда переговорщикам угрожали, «и были случаи трагические». По его словам, «украинские нацисты сделали следующий шаг — они дошли до того, что угрожают членам семьи» .

«И когда Владимир Ростиславович [Мединский] в прямую спросил [возглавлявшего украинскую делегацию в Стамбуле министра обороны Украины Рустема] Умерова о его отношении к такому, тот, взяв паузу, сказал: «Я выяснил — это точно не мы. Это, скорее всего, наши нацики, мы на них не влияем»», — уточнил телеведущий.

29 мая стало известно, что в базе данных украинского экстремистского сайта «Миротворец» оказались данные Владимира Мединского, а также его жены, детей, отца и сестры. Опубликовали и личные данные остальных членов российской делегации на переговорах в Стамбуле, в том числе замглавы МИД Михаила Галузина, замначальника Главного разведывательного управления Генштаба ВС России Игоря Костюкова и первого замначальника информации управления Генштаба Александра Зорина.

Реакция на угрозы

Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту поступающих в адрес Владимира Мединского угроз, заявила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

«Главным следственным управлением СК России во взаимодействии с оперативными службами будут приняты меры по установлению причастных лиц для их последующего привлечения к уголовной ответственности», — уточнила она.

Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что компетентные органы РФ выясняют источник угроз семье Мединского, и если подтвердится причастность к ним киевского режима, то ситуация будет более чем вопиющей.

«Сейчас очень важно, чтобы наши соответствующие службы — мы знаем, что Следственный комитет уже занялся этим вопросом, — чтобы они определили, откуда исходят эти угрозы. Конечно, если источником этих угроз является Украина, киевский режим, то ситуация более чем вопиющая», — подчеркнул Песков.

За внесение Владимира Мединского в базу данных «Миротворца» создатели сайта понесут ответственность, заявил сенатор Владимир Джабаров. Он заверил, что помощник президента находится в безопасности.

«Это террористический сайт, неонацистский. Понятно, что всех людей, которые не поддерживают власть на Украине или представляют угрозу для режима с точки зрения владельца этого сайта, будут заносить на этот сайт. Рано или поздно этот сайт будет, конечно, разогнан», — подчеркнул сенатор.

Угрозы в адрес Мединского и его семьи могут быть направлены на срыв переговорного процесса, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Конечно, они (представители Украины. — «Газета.Ru») делают все для срыва переговоров. Мы знаем, сколько террористических актов было совершено за последнее время. Убивали военных, убивали военных конструкторов, работающих на ВПК, были совершены нападения на политиков. Мы это знаем и, естественно, к этому причастны ГУР, естественно, это власти. Это киевский режим», — объяснил парламентарий.

Накануне Владимир Мединский сообщил, что созванивался с главой украинской делегации на переговорах в Стамбуле Рустемом Умеровым. Помощник президента предложил главе Минобороны Украины точную дату и место встречи для обмена меморандумами — перечнем условий для прекращения боевых действий. По словам главы МИД Сергея Лаврова, Россия готова провести очередной раунд переговоров с Украиной 2 июня.