«Игра не окончена». Чего ждать от телефонного разговора Путина и Трампа

Матрешки с изображениями политических лидеров в сувенирной лавке в Москве, 11 марта 2025 года

19 мая состоятся телефонные переговоры между президентом России Владимиром Путиным и его американским коллегой Дональдом Трампом. В Кремле подтвердили факт переговоров и назвали предстоящий разговор важным. О чем будут говорить два лидера и чем этот разговор будет отличаться от предыдущего — в материале «Газеты.Ru».

В понедельник по инициативе американской стороны состоится телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«В 17:00 состоится телефонный разговор с Трампом», — уточнил Песков в беседе с журналистами.

В Кремле также сообщили, что расскажут об итогах телефонного разговора Путина и Трампа.

Комментируя возможную личную встречу между президентами, представитель Кремля заявил, что этот вопрос зависит исключительно от личных договоренностей глав государств.

«Встреча нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, команды будут под это подстраиваться», — сказал Песков.

Со своей стороны, американский президент сообщил, что разговор пойдет в первую очередь о ситуации на Украине, а также о торговых вопросах. Трамп выразил надежду, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне военного конфликта будут прекращены.

Кто пойдет на уступки?

Издание Bloomberg в преддверии переговоров пишет, что Путин обладает «сильной рукой» и вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с американским коллегой. По словам неназванного собеседника агентства, в Кремле уверены, что российское военные смогут «прорвать оборону Украины» и до конца года освободить территорию новых регионов страны.

«Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время разговора двух лидеров, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать урегулирование несмотря ни на что», — говорится в материале.

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Западные СМИ также сообщают, что президент США может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом якобы сообщили американские чиновники в частном порядке коллегам из Евросоюза.

Отмечается, что Трамп может заявить Путину, что не сможет препятствовать одобрению этой инициативы, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

Чего ожидать от переговоров

Трамп всегда руководствуется исключительно американскими интересами, базирующимися на своих каких-то экспертных заключениях и расчетах, и это обязательно надо учитывать при анализе предстоящего телефонного разговора. Об этом «Газете.Ru» заявил посол по особым поручениям по преступлениям киевского режима, участник рабочей группы на Минских переговорах Родион Мирошник.

«Между Трампом и европейскими лидерами, которые хотят участвовать в украинском урегулировании, есть одно кардинальное отличие. Для европейских лидеров существует только один сценарий развития событий — продолжение давления на Россию. У Трампа таких сценариев несколько, и в них в том числе рассматриваются экономические варианты взаимодействия с Россией, которые могут быть выгодны обеим сторонам. Наряду с этим Трамп также рассматривает варианты продолжения давления на Москву, но с учетом прагматичного подхода американцев они понимают бесперспективность продолжения конфликта», — сказал посол.

Он отметил, что именно здоровый прагматизм Трампа очень сильно беспокоит европейских лидеров и примкнувшего к ним Зеленского.

«В Европе продолжают твердить, что Путин и Россия кому-то должны, но по факту это совершенно не так. Особенно на фоне проигранного западниками так называемого стамбульского трека, на котором была реализована та задача, которую ставил президент Путин. Он инициировал проведение встречи и получил результат в виде начала диалога между двумя сторонами», — добавил Мирошник.

Посол уверен, что сейчас переговоры находятся на реперной точке, где один вариант — это продолжение военных действий, а второй вариант — это поиск политико-дипломатического пути.

Позиция Трампа будет строиться по формуле «мы готовы страшно санкциями надавить, но при этом, кроме как договариваться, вариантов нет». Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Вообще есть все основания полагать, что вокруг Трампа окончательно сформировалась группа людей, которые, несмотря на все противодействие, убедили его в том, что без диалога с Россией, без учета ее мнения никакие мирные инициативы работать не будут. Нельзя исключать, что американский президент звонит не с тем, чтобы выяснить позицию России — она последовательна и ясна, — а выступить с каким-либо предложением, неприятие которого должно повлечь усиление санкций, а принятие, соответственно, будет означать какие-либо уступки и возможности сотрудничества», — сказала политолог.

При этом, по мнению Гафаровой, санкционный потенциал почти исчерпан — любые новые ограничения, вроде вторичных санкций, не вызовут радости у американских партнеров, да и по самим Штатам ударят больно.

«Более интересно, что Трамп может предложить в качестве «пряника». В условиях, когда США раз за разом демонстрируют неспособность дать гарантии по тем или иным вопросам, звонок Путина-Трампа в очередной раз может закончиться ничем», — считает политолог.

Судя по последним заявлениям Трампа, он истинно уверовал в то, что без его личного участия ни один процесс с мертвой точки не сдвинется, отметила Гафарова.

«Вполне вероятно, сам американский президент, который горд тем, что ему, наконец, удалось усадить воюющие стороны за один стол, верит в судьбоносность этого разговора. Для России же, сегодняшние переговоры, это исключительно тактическое действие, хотя и значимое. Для России важно удержать контакт с Трампом, не дать ему оказаться под влиянием европейских партнеров, что четко проявилось в последний месяц», — заключила Гафарова.

Европейское давление

Многие европейские лидеры пытаются воздействовать на Трампа в отношении его позиции по украинскому урегулированию. Так, совет министров Италии сообщил, что лидеры Италии, Великобритании, Германии и Франции обсудили с Трампом Украину в преддверии его разговора с Путиным.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел личный телефонный разговор с Трампом, после которого потребовал от российского лидера согласиться на безоговорочное прекращение огня на Украине. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

По его словам, во время сегодняшней беседы с Путиным должен показать, «что он хочет мира, приняв 30-дневное безоговорочное прекращение огня, предложенное президентом Трампом и поддержанное Украиной и Европой».

Британское издание The Guardian ранее сообщило, что лидер Финляндии Александр Стубб в ходе телефонной беседы с президентом США попытался убедить его, что Россия не является великой державой. Финский президент обосновал свои слова тем, что российская экономика «меньше, чем у Италии», ключевая ставка в России превышает 20%, а резервы страны якобы значительно истощены.

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Трамп человек серьезный, и, если он какую-то цель себе поставил, то будет идти до конца, так что никто не сможет сбить его с намеченного плана. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник.

«Трамп опытный человек, он всегда прощупывает почву, смотрит, кто как реагирует на различные его заявления. Обратите внимание, российский президент с железной выдержкой спокойно отвечает на все метания западных политиков. Трамп это знает и ценит. Никто не сможет повлиять на американского лидера, тем более эти мелкопузые страны, которые как-то хотят Россию очернить», — сказал депутат.

Он заключил, что телефонный разговор Трампа и Путина пройдет как и должен и уже после этого будет понятен дальнейший вектор движения всего переговорного трека.

Одна из черт, которую давно замечают за Трампом, — это его подверженность влиянию той персоны, с которой он успел переговорить последней, отметила политолог Анастасия Гафарова.

«Во вторую каденцию Трампа это проявлено меньше, но все же было заметно, что после подписания «ресурсной сделки» Трамп оказался гораздо более лоялен европейскому «трио». Предложение России о прямых переговорах было призвано во многом переломить формирующееся взаимопонимание американской администрации и брюссельской бюрократии. И, судя по всему, России это удалось вполне успешно, но игра, конечно, не окончена», — сказала политолог.