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Раскрыта позиция Трампа по санкциям против России

Bloomberg: Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России
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Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп может поддержать законопроект о санкциях против России, подготовленный сенатором-республиканцем Линдси Грэмом (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Отмечается, что американские чиновники в частном порядке сообщили коллегам из Евросоюза, что Трамп рассматривает возможность одобрения подготовленного Грэмом законопроекта об антироссийских санкциях, если Москва не пойдет на уступки по украинскому вопросу.

Агентство отмечает, что в ходе предстоящего телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным Трамп может сообщить ему о том, что не сможет препятствовать одобрению этой инициативы при отсутствии прогресса в мирных переговорах.

17 мая стало известно, что конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России после переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий призвали ускорить принятие внесенного в апреле законопроекта, предполагающего расширенные экономические санкции против России и ее партнеров. Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не исключал усиления давления, если дипломатия вновь не даст результата.

Ранее Путин назвал «придурками» руководителей стран, вводящих санкции против России.

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