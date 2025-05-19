Песков рассказал, от чего зависит возможная встреча Путина и Трампа

Возможная встреча президентов России Владимира Путина и Соединенных Штатов Дональда Трампа зависит от личных договоренностей глав государств. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, его слова приводит РИА Новости.

Он отметил, что решать все будут «два президента».

«Встреча нуждается в проработке, но в зависимости от того, какие сроки они сами обозначат, команды будут под это подстраиваться», — сказал представитель Кремля.

Также Песков сообщил, что телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа пройдет 19 мая в 17:00 (мск). Пресс-секретарь главы российского государства отметил, что Кремль расскажет об итогах переговоров лидеров.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.