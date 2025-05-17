«Мы должны встретиться»: Трамп верит, что только он может решить украинский кризис

ВС РФ могли дойти до Киева за пять часов, но застряли в грязи, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.
По словам американского лидера, решить конфликт удастся быстро. Он утверждает, что президент Владимир Путин уже устал от происходящего.
«Ситуация у него не безупречная, а ему это не надо. Не будем забывать, что это все должно было закончиться за неделю. Если бы его танки не застряли повсюду в грязи, он был бы в Киеве уже через пять часов», — сказал Трамп.
Он вновь напомнил, что передал Украине «убийцу танков» — ракетный комплекс Javelin. Трамп также усомнился, что РФ и Украина могут заключить сделку без его участия.
«Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти», — сказал Трамп.
Разговор Трампа и Путина
Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с Путиным. Он считает, что может заключить сделку с президентом РФ:
«Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это».
Позднее в соцсети Truth Social он объявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным в 17:00 мск. Они обсудят кризис на Украине и торговые вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ТАСС эту информацию.
Также Трамп намерен поговорить с лидером Украины Владимиром Зеленским. Кроме этого, он запланировал переговоры с представителями стран НАТО. Предполагается, что эти контакты помогут положить конец украинскому кризису.
Торговец Зеленский
Во время интервью у Трампа спросили, препятствует ли Путин заключению мира. Он ушел от прямого ответа на вопрос и начал критиковать Зеленского:
«У меня был очень жесткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он говорил. И он не делал все проще. Я всегда говорил — у него нет козырей. И у него действительно нет козырей. Он имеет дело с огромной армией, с кем-то, кто храбр, у кого отличное снаряжение».
Трамп также вновь обозначил, что США уже передали Украине $350 млрд. Он назвал Зеленского «лучшим в мире торговцем»:
«Мне ненавистно было видеть, как все это [деньги] спускали в унитаз. Мне ненавистно было видеть, как выписываются чеки на $60 млрд. Я думаю, он [Зеленский] лучший торговец в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон — уходит с $100 млрд. Каждый раз, как он приезжал — $100 млрд, $100 млрд».
Трамп отметил, что сейчас Зеленский уже не может выбивать крупные суммы, потому что в свой последний визит в США он получил только $60 млрд. При этом американский конгресс интересуется, на что потратили все переданные деньги.
«Мы просто выписываем чеки. Мы не знаем. Мы просто отправляем чеки. Мы просто отправляем наличные. Где они?» — спросил Трамп.
По словам американского лидера, ЕС также пострадал от финансирования Украины. Однако они потратили только $100 млрд. По мнению Трампа, все должно быть наоборот: европейцам стоило вложить $350 млрд, а США $100 млрд.
Трамп перестал давить на РФ
CNN пишет, что Трамп якобы не хочет причинять Путину боль. По их данным, он в частном порядке оказывает поддержку Украине и союзникам, а в публичном поле обозначает, что «протягивает оливковую ветвь» Москве, намекая на свою личную встречу с Путиным.
«Президент США свел на нет неделю растущей напряженности и давления на Москву, заявив, что до тех пор, пока он не встретится с Путиным, не стоит ожидать никакого прогресса… Трамп преуменьшил всякое ощущение срочности, добавив, что никогда не ожидал, что Путин приедет без его визита в Стамбул, по-видимому, придя к выводу, что «ничего не произойдет» с Украиной до тех пор, пока он не встретится с главой Кремля», — сказано в материале.
CNN отметил, что Путина не волнует давление ЕС и США. Он также выступает за мирное урегулирование, однако выдвигает «максималистические требования и отказывается сдвинуться с места». Телеканал считает, что РФ тянет время, чтобы накопить силы для летнего наступления.
Bloomberg также пишет, что европейцы разочарованы постоянными изменениями позиции Трампа по отношению к РФ и Украине. Некоторые собеседники агентства верят, что американский президент все же выполнит угрозы и введет серьезные санкции в отношении Москвы из-за затягивания перемирия. Bloomberg выяснил, что американские чиновники считают Путина главным препятствием для решения конфликта. Однако последнее слово остается за Трампом.