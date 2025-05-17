«Мы должны встретиться»: Трамп верит, что только он может решить украинский кризис

Трамп заявил, что без него РФ и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что ВС РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал Зеленского величайшим торговцем, отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

ВС РФ могли дойти до Киева за пять часов, но застряли в грязи, заявил президент США Дональд Трамп в беседе с Fox News.

По словам американского лидера, решить конфликт удастся быстро. Он утверждает, что президент Владимир Путин уже устал от происходящего.

«Ситуация у него не безупречная, а ему это не надо. Не будем забывать, что это все должно было закончиться за неделю. Если бы его танки не застряли повсюду в грязи, он был бы в Киеве уже через пять часов», — сказал Трамп.

Он вновь напомнил, что передал Украине «убийцу танков» — ракетный комплекс Javelin. Трамп также усомнился, что РФ и Украина могут заключить сделку без его участия.

«Я не думаю, что [без меня] будет сделка, потому что с обеих сторон очень много ненависти», — сказал Трамп.

Разговор Трампа и Путина

Американский лидер отметил, что состоит в хороших отношениях с Путиным. Он считает, что может заключить сделку с президентом РФ:

«Мы должны встретиться, и, скорее всего, запланируем это».

Позднее в соцсети Truth Social он объявил, что планирует провести телефонный разговор с Путиным в 17:00 мск. Они обсудят кризис на Украине и торговые вопросы. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил ТАСС эту информацию.

Также Трамп намерен поговорить с лидером Украины Владимиром Зеленским. Кроме этого, он запланировал переговоры с представителями стран НАТО. Предполагается, что эти контакты помогут положить конец украинскому кризису.

Торговец Зеленский

Во время интервью у Трампа спросили, препятствует ли Путин заключению мира. Он ушел от прямого ответа на вопрос и начал критиковать Зеленского:

«У меня был очень жесткий разговор с Зеленским, потому что мне не понравилось, что он говорил. И он не делал все проще. Я всегда говорил — у него нет козырей. И у него действительно нет козырей. Он имеет дело с огромной армией, с кем-то, кто храбр, у кого отличное снаряжение».

Трамп также вновь обозначил, что США уже передали Украине $350 млрд. Он назвал Зеленского «лучшим в мире торговцем»:

«Мне ненавистно было видеть, как все это [деньги] спускали в унитаз. Мне ненавистно было видеть, как выписываются чеки на $60 млрд. Я думаю, он [Зеленский] лучший торговец в мире, намного лучше меня. Зеленский приезжает в Вашингтон — уходит с $100 млрд. Каждый раз, как он приезжал — $100 млрд, $100 млрд».

Трамп отметил, что сейчас Зеленский уже не может выбивать крупные суммы, потому что в свой последний визит в США он получил только $60 млрд. При этом американский конгресс интересуется, на что потратили все переданные деньги.

«Мы просто выписываем чеки. Мы не знаем. Мы просто отправляем чеки. Мы просто отправляем наличные. Где они?» — спросил Трамп.

По словам американского лидера, ЕС также пострадал от финансирования Украины. Однако они потратили только $100 млрд. По мнению Трампа, все должно быть наоборот: европейцам стоило вложить $350 млрд, а США $100 млрд.

«Не сделаете — мы пойдем дальше». На Западе раскрыли требования России в Стамбуле На переговорах в Стамбуле Россия выдвинула Украине жесткие требования, сообщает Bloomberg и ряд... 17 мая 14:29

Трамп перестал давить на РФ

CNN пишет, что Трамп якобы не хочет причинять Путину боль. По их данным, он в частном порядке оказывает поддержку Украине и союзникам, а в публичном поле обозначает, что «протягивает оливковую ветвь» Москве, намекая на свою личную встречу с Путиным.

«Президент США свел на нет неделю растущей напряженности и давления на Москву, заявив, что до тех пор, пока он не встретится с Путиным, не стоит ожидать никакого прогресса… Трамп преуменьшил всякое ощущение срочности, добавив, что никогда не ожидал, что Путин приедет без его визита в Стамбул, по-видимому, придя к выводу, что «ничего не произойдет» с Украиной до тех пор, пока он не встретится с главой Кремля», — сказано в материале.

CNN отметил, что Путина не волнует давление ЕС и США. Он также выступает за мирное урегулирование, однако выдвигает «максималистические требования и отказывается сдвинуться с места». Телеканал считает, что РФ тянет время, чтобы накопить силы для летнего наступления.

Bloomberg также пишет, что европейцы разочарованы постоянными изменениями позиции Трампа по отношению к РФ и Украине. Некоторые собеседники агентства верят, что американский президент все же выполнит угрозы и введет серьезные санкции в отношении Москвы из-за затягивания перемирия. Bloomberg выяснил, что американские чиновники считают Путина главным препятствием для решения конфликта. Однако последнее слово остается за Трампом.