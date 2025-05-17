«Хватит этих российских игр». Американские сенаторы вновь требуют ужесточить санкции против России

Сенаторы США требуют усилить санкции против России после переговоров в Стамбуле

Конгресс США возвращается к рассмотрению жестких санкций против России на фоне безрезультатных переговоров между Москвой и Киевом в Стамбуле. Сенаторы от обеих партий призвали ускорить принятие внесенного в апреле законопроекта, предполагающего расширенные экономические санкции против России и ее партнеров. Дональд Трамп не исключал усиления давления, если дипломатия вновь не даст результата.

Результаты стамбульских переговоров между Россией и Украиной вызвали критику в конгрессе США. Сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (республиканец) вновь призвали к скорейшему принятию жестких экономических мер против Москвы, сообщает Reuters. По их мнению, отсутствие прогресса в мирном процессе требует немедленного усиления санкционного давления.

Внесенный сенаторами 1 апреля законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и стран, продолжающих с ней торговлю. В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российские энергоносители и сырье — нефть, газ, уран. Документ поддержали около 70 сенаторов и 30 членов палаты представителей, однако дата голосования до сих пор не определена.

«Путин продолжит затягивать мирный процесс, пока его экономика не пострадает действительно сильно от финансовой изоляции», — заявил Блументаль.

Грэм, находившийся в Турции во время переговоров, выразил недовольство отказом президента России лично участвовать во встрече: «Хватит этих российских игр».

Переговоры в Стамбуле

«Мы разочарованы»: как в мире отреагировали на переговоры России и Украины 16 мая в Стамбуле состоялись первые за три года прямые переговоры между Россией и... 17 мая 05:13

Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в стамбульском дворце Долмабахче и стали первыми прямыми контактами сторон с весны 2022 года. Встреча продолжалась менее двух часов и завершилась без подписания соглашений.

С российской стороны делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что обсуждался возможный режим прекращения огня, стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Также Киев запросил прямую встречу лидеров двух государств, которую Москва, по словам Мединского, приняла к сведению.

Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию, заявил, что обсуждалось в Стамбуле «прежде всего прекращение огня». В то же время украинский источник Reuters охарактеризовал предложения российской стороны как «не имеющие смысла».

Разрушительные санкции

Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил введение дополнительных санкций в отношении России, если дипломатия не даст результата. Он заявил, что готов одобрить «разрушительные» экономические меры.

По его словам, российская экономика уже испытывает серьезное давление: «У них сейчас тяжелая ситуация, цены на нефть низкие». Трамп заявил, что «если не получится заключить сделку, я введу санкции. Но сейчас — время переговоров в Турции».