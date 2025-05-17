«Хватит этих российских игр». Американские сенаторы вновь требуют ужесточить санкции против России

Результаты стамбульских переговоров между Россией и Украиной вызвали критику в конгрессе США. Сенаторы Ричард Блументаль (демократ) и Линдси Грэм (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) (республиканец) вновь призвали к скорейшему принятию жестких экономических мер против Москвы, сообщает Reuters. По их мнению, отсутствие прогресса в мирном процессе требует немедленного усиления санкционного давления.
Внесенный сенаторами 1 апреля законопроект предусматривает как первичные, так и вторичные санкции против России и стран, продолжающих с ней торговлю. В частности, предлагается ввести пошлины в размере 500% на импорт из государств, закупающих российские энергоносители и сырье — нефть, газ, уран. Документ поддержали около 70 сенаторов и 30 членов палаты представителей, однако дата голосования до сих пор не определена.
«Путин продолжит затягивать мирный процесс, пока его экономика не пострадает действительно сильно от финансовой изоляции», — заявил Блументаль.
Грэм, находившийся в Турции во время переговоров, выразил недовольство отказом президента России лично участвовать во встрече: «Хватит этих российских игр».
Переговоры в Стамбуле
Переговоры между Россией и Украиной состоялись 16 мая в стамбульском дворце Долмабахче и стали первыми прямыми контактами сторон с весны 2022 года. Встреча продолжалась менее двух часов и завершилась без подписания соглашений.
С российской стороны делегацию возглавлял помощник президента Владимир Мединский. Он сообщил, что обсуждался возможный режим прекращения огня, стороны договорились о масштабном обмене пленными по формуле «1000 на 1000». Также Киев запросил прямую встречу лидеров двух государств, которую Москва, по словам Мединского, приняла к сведению.
Министр обороны Украины Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию, заявил, что обсуждалось в Стамбуле «прежде всего прекращение огня». В то же время украинский источник Reuters охарактеризовал предложения российской стороны как «не имеющие смысла».
Разрушительные санкции
Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News допустил введение дополнительных санкций в отношении России, если дипломатия не даст результата. Он заявил, что готов одобрить «разрушительные» экономические меры.
По его словам, российская экономика уже испытывает серьезное давление: «У них сейчас тяжелая ситуация, цены на нефть низкие». Трамп заявил, что «если не получится заключить сделку, я введу санкции. Но сейчас — время переговоров в Турции».