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В Кремле сообщили, что Путин и Трамп скоро созвонятся

Песков подтвердил, что Путин и Трамп скоро созвонятся
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Reuters

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что телефонный разговор российского лидера Владимира Путина с президентом США Дональдом Трампом состоится. Об этом сообщает ТАСС.

Таким образом он прокомментировал заявление Трампа о планах созвониться с Путиным 19 мая для обсуждения ситуации вокруг Украины, а также торговые вопросы.

Американский лидер также выразил надежду, что после его телефонных разговоров с Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским боевые действия в зоне военного конфликта будут прекращены.

До этого Трамп в интервью телеканалу Fox News прокомментировал ход урегулирования конфликта на Украине. Он заявил, что у Зеленского нет реальных козырей в переговорах с Москвой, допустил введение «разрушительных» санкций против России при отсутствии прогресса в мирном процессе, а также вновь выразил надежду на личную встречу с Путиным.

Ранее в США заявили, что Трамп одержим одним вопросом, связанным с Путиным.

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Переговоры о мире на Украине
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