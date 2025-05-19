На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Президент Финляндии попытался убедить Трампа, что Россия — не великая страна

Guardian: Стубб попытался убедить Трампа, что Россия — не великая держава
close
Lehtikuva /Antti Aimo-Koivisto via Reuters

Лидер Финляндии Александр Стубб в ходе телефонной беседы с президентом США Дональдом Трампом попытался убедить его, что Россия не является великой державой. Об этом пишет The Guardian.

«Это больше не страна, которую можно рассматривать как большую державу», — отметил Стубб на конференции по безопасности имени Леннарта Мери в Таллине, комментируя свой диалог с главой Белого дома.

Финский президент обосновал свои слова тем, что российская экономика «меньше, чем у Италии», ключевая ставка в РФ превышает 20%, а резервы страны якобы значительно истощены.

29 апреля Стубб заявил, что у Трампа заканчивается терпение в вопросе урегулирования конфликта на Украине и предостерег Кремль от «игр» с главой США. Он выразил уверенность, что высказывания американского президента в отношении Москвы «могут сдвинуть вещи в правильном направлении», и Россия сядет за стол переговоров.

В этот же день финский президент сказал, что потенциальные гарантии безопасности для Украины должны включать вооружение республики «до зубов».

По его мнению, Украина может пойти на территориальные компромиссы, отражающие текущую ситуацию на фронте.

Ранее президент Финляндии призвал население готовиться к возобновлению отношений с РФ.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами