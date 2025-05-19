В США рассказали о «сильной руке» Путина перед разговором с Трампом

Bloomberg: Путин обладает преимуществом и не пойдет на уступки в беседе с Трампом

Президент России Владимир Путин полагает, что обладает «сильной рукой» и вряд ли пойдет на какие-либо уступки по Украине во время телефонного разговора с американским коллегой Дональдом Трампом. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на человека, «знакомого с позицией президента России».

По словам собеседника агентства, Владимир Путин уверен, что ВС РФ смогут «прорвать оборону Украины» и до конца года освободить территорию новых регионов страны.

«Это означает, что российский президент вряд ли пойдет на какие-либо существенные уступки Трампу во время разговора двух лидеров, а европейские чиновники обеспокоены тем, что Трамп может попытаться навязать урегулирование несмотря ни на что», — говорится в тексте.

До этого в интервью Fox News Трамп заявил, что без него Россия и Украина не смогут договориться о решении украинского кризиса. Он намерен переговорить с Путиным, Зеленским и лидерами стран НАТО. Трамп считает, что Вооруженные силы РФ дошли бы до Киева за пять часов, если бы танки не застряли в грязи. Он назвал украинского коллегу «величайшим торговцем», отметив, что сейчас он уже не может добиться от союзников значительных сумм. Трамп хочет знать, на что украинцы потратили выделенные США деньги.

Ранее Макрон обратился к Путину перед переговорами с Трампом.