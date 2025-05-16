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В Госдуме объяснили невозможность введения полного торгового эмбарго против России

Депутат Козловский: полное эмбарго — это просто красивый заголовок для газет
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Matt Dunham/AP

Любые санкции действуют плохо на экономику, но не стоит забывать, что они негативно влияют на обе стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Я не совсем понимаю, о чем идет речь, когда европейские страны грозятся ввести «полное торговое эмбарго против России», потому что уже достаточно продолжительное время у нас со странами Евросоюза практически отсутствуют какие-либо экономические отношения. Это больше похоже на красивый заголовок для газет. У России есть другие партнеры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — сказал депутат.

В свою очередь, зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов уверен, что Европейскому политическому союзу (ЕПС) не удастся достичь полного торгового эмбарго против России.

«На сегодняшний день торговля России с ЕС очень ограничена, а что касается других стран, которые в Евросоюз не входят, но входят именно в ЕПС, например Армения, Грузия, Турция и Азербайджан, то с ними у нас торговые отношения достаточно сильно развиты. И даже в случае принятия подобного политического решения, будут найдены какие-то обходные пути», — заявил Спиридонов «Газете.Ru».

16 мая газета Politico сообщила, что страны Европейского политического сообщества не исключают возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России.

В сообщество входят члены ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Сегодня лидеры этих стран собираются на саммит в столице Албании Тиране.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал дату, когда против России введут новые санкции.

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