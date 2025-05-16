В Госдуме объяснили невозможность введения полного торгового эмбарго против России

Любые санкции действуют плохо на экономику, но не стоит забывать, что они негативно влияют на обе стороны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Козловский.

«Я не совсем понимаю, о чем идет речь, когда европейские страны грозятся ввести «полное торговое эмбарго против России», потому что уже достаточно продолжительное время у нас со странами Евросоюза практически отсутствуют какие-либо экономические отношения. Это больше похоже на красивый заголовок для газет. У России есть другие партнеры и мы продолжим укреплять отношения со странами Азии, Латинской Америки и Африки, которые готовы на обоюдовыгодных условиях с нами торговать», — сказал депутат.

В свою очередь, зампред комитета ГД по промышленности и торговле Александр Спиридонов уверен, что Европейскому политическому союзу (ЕПС) не удастся достичь полного торгового эмбарго против России.

«На сегодняшний день торговля России с ЕС очень ограничена, а что касается других стран, которые в Евросоюз не входят, но входят именно в ЕПС, например Армения, Грузия, Турция и Азербайджан, то с ними у нас торговые отношения достаточно сильно развиты. И даже в случае принятия подобного политического решения, будут найдены какие-то обходные пути», — заявил Спиридонов «Газете.Ru».

16 мая газета Politico сообщила, что страны Европейского политического сообщества не исключают возможность введения полного торгового эмбарго в отношении России.

В сообщество входят члены ЕС, страны Западных Балкан, Норвегия, Швейцария, Исландия, Лихтенштейн, Британия, Украина, Молдавия, Грузия, Турция, Армения и Азербайджан. Сегодня лидеры этих стран собираются на саммит в столице Албании Тиране.

Ранее канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал дату, когда против России введут новые санкции.