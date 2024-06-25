Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Кремле прокомментировали введенные против России санкций ЕС

Песков назвал незаконным новый пакет санкций ЕС против России

close
100%
Евгений Одиноков/РИА «Новости»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Европейского союза утвердить в отношении РФ 14-й пакет санкций.

«Считаем ограничения незаконными, выступаем против. Убеждены, что это обоюдоострое оружие. Во многом ограничения бьют по интересам стран, которые их вводят. У нас есть опыт минимизации последствий таких ограничений, мы постоянно развиваем опыт и будем делать это дальше», — сказал представитель Кремля.

24 июня совет Европейского союза официально утвердил 14-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 116 физических лиц и организаций РФ.

В рамках санкций компаниям Евросоюза запретили использовать систему передачи финансовых сообщений Банка России и совершать транзакции с организациями, которые ею пользуются. Кроме того, вводятся ограничения на использование инфраструктуры ЕС для реэкспорта СПГ из РФ.

Россия ответила на санкции ЕС тем, что расширила список представителей союза, которым запрещен въезд в страну.

Ранее Дмитрий Медведев заявил, что Россия переживет санкции, но не забудет попытку навредить народу.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами