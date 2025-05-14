ЕС утвердил 17-й пакет санкций против РФ

Послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России, сообщает ТАСС со ссылкой на источник в институтах ЕС.

«Комитет постоянных представителей ЕС утвердил 17-й пакет санкций против России», — заявил источник агентства.

До этого президент Франции Эммануэль Макрон заявлял, что замороженные в Европе активы Российской Федерации невозможно конфисковать из-за отсутствия правовой базы. Макрон указал, что необходимо принять меры для обеспечения сохранности активов РФ. И когда конфликт будет урегулирован, российские активы должны быть использованы для помощи в восстановлении Украины.

11 мая глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявлял, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией.

10 мая Макрон, канцлер Германии Фридрих Мерц и премьер-министры Великобритании и Польши Кир Стармер и Дональд Туск пригрозили РФ новыми санкциями в случае, если Москва не примет условия Киева для перемирия на 30 дней.

Ранее в Кремле заявили, что с Россией нельзя разговаривать языком ультиматумов.