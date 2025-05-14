«Схватить Россию за горло»: во Франции придумали, как «заставить» Путина прекратить СВО

Евросоюз должен сосредоточиться на новом пакете санкций, чтобы «задушить» экономику России и «заставить» президента Владимира Путина прекратить военную операцию, заявил министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро. Он объяснил, что ЕС необходимо работать в этом направлении вместе с США. Ранее стало известно, что представители стран — членов Евросоюза согласовали 17-й пакет санкций. Что о нем известно — в материале «Газеты.Ru».

Во время пресс-подхода после согласования 17-го пакета антироссийских санкций глава МИД Франции заявил о желании «задушить» Россию .

«Нам нужно будет идти дальше, потому что санкции до сих пор не отговорили Владимира Путина от продолжения агрессивной войны <…> Поэтому мы должны быть готовы к расширению разрушительных санкций, которые могут раз и навсегда задушить экономику России», — высказался Барро.

«Россия нашла способы обойти блокаду, введенную Европой и США, поэтому нужно перекрыть кран таким образом, чтобы схватить Россию за горло», — добавил он.

Депутат Госдумы Михаил Шеремет призвал французского министра уволиться из МИД и работать дворником .

«Он, играя на публику, явно не отдает себе отчет за свои провокационные действия и не соизмеряет дальнейшие последствия, явно находясь не в здравом уме и светлой памяти. Но в любом случае таких хамовитых и некомпетентных дилетантов, позорящих страну и самих французов, необходимо гнать в шею с руководящих постов в обычные дворники», — отметил парламентарий.

Он добавил, что подобными заявлениями такие политики делают все для возникновения новых конфликтов.

Ведущий научный сотрудник Института Европы РАН и эксперт по Франции Сергей Федоров раскритиковал Барро за угрозы в адрес России.

«Вчера было длинное и скучное выступление французского лидера Эммануэля Макрона... Многие упрекают его в том, что он был расплывчат, недостаточно сказал о мерах воздействия на Россию. И Барро, который зарекомендовал себя очень злыми выступлениями в адрес России, как истинный ястреб усилил эти позиции и высказался в таких недипломатичных терминах», — объяснил он.

Что в новом пакете санкций?

Как сообщили источники Financial Times, страны ЕС собрались ввести санкции против 149 нефтяных танкеров из так называемого «теневого флота Кремля» и около 60 юридических и физических лиц из России и Китая.

«Эти меры направлены на то, чтобы сохранить давление на Москву, в то время как Европа опасается, что президент США Дональд Трамп может уйти с Украины после того, как до сих пор не добился больших успехов в своих усилиях по прекращению огня», — уточнили журналисты.

Источники издания добавили, что представленный пакет санкций могут изменить, прежде чем его утвердят представители всех 27 стран — членов Евросоюза.

«По словам чиновников, 17-й пакет нацелен на более чем 20 новых компаний, которые, как считается, помогают России уклоняться от санкций. Около десятка находятся в третьих странах, включая Объединенные Арабские Эмираты, Турцию, Сербию, Вьетнам и Узбекистан. Это будет первый случай, когда вьетнамская компания попала под санкции Брюсселя за помощь Кремлю», — подчеркнули авторы статьи.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявляла, что 17-й пакет санкций могут окончательно принять на Совете ЕС по иностранным делам 20 мая. После этого власти Евросоюза планируют приступить к разработке очередных ограничений. Власти России не раз называли западные санкции незаконными. Президент Владимир Путин призвал «не пугаться» ограничений, потому что кто «начинает пугаться, сразу все проиграет».