Мерц назвал дату, когда против России введут новые санкции

Новый пакет антироссийских санкций уже готов, его принятие состоится 20 мая в Брюсселе. Об этом заявил в эфире телеканала ZDF канцлер Германии Фридрих Мерц.

«Этот пакет (санкций) готов и будет принят в следующий вторник в Брюсселе», — сказал Мерц.

По его словам, санкции вступят в силу с момента принятия, после чего начнется подготовка к следующему пакету ограничений.

14 мая комитет постоянных представителей Евросоюза утвердил 17-й пакет антироссийских санкций.

Как рассказал министр иностранных дел Франции Жан-Ноэль Барро, новые экономические ограничения затронули 194 нефтяных танкера, 31 компанию, занимающуюся поставками оружия Вооруженным силам РФ, а также различные банки и 26 лиц, которые якобы ответственны за дестабилизацию ситуации на Украине. Барро пояснил, что Евросоюз решил ввести 17-й по счету пакет санкций против России из-за отказа президента РФ Владимира Путина прекращать огонь.

По данным портала Euractiv, 17-й пакет санкций в том числе поддержали Венгрия и Словакия. Руководители этих стран мотивировали это тем, что очередной пакет ограничений ЕС «относительно слабый».

Ранее Мерц захотел конфисковать российские активы «на законной основе».