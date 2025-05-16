Глава Еврокомиссии пригрозила снижением «потолка» цен на нефть из РФ

Фон дер Ляйен: санкции против РФ будут включать снижение «потолка» цен на нефть

Новые антироссийские санкции ЕС будут включать в себя меры по снижению «потолка» цен на нефть из РФ, заявила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы работаем над новым пакетом санкций. <...> Он будет включать большее число судов теневого флота России, а также снижение предельных цен на нефть», — рассказала фон дер Ляйен.

Кроме того, 16 мая газета Politico сообщила, что Европа рассматривает вариант введения полного торгового эмбарго в отношении России.

14 мая послы Евросоюза утвердили 17-й пакет санкций против России.

Несколькими днями ранее глава французского МИД Жан-Ноэль Барро заявлял, что почти половина всех ограничений, которые войдут в 17-й пакет санкций Евросоюза против России, были сформулированы Францией.

Ранее в ЕС сообщили о нехватке ресурсов для перехвата танкеров с нефтью России.