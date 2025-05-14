«Невероятная встреча» или «пацанские разборки». Кто может поехать на переговоры в Стамбуле

15 мая в Стамбуле по предложению президента России Владимира Путина должны состояться переговоры между российской и украинской стороной. Президент Украины Владимир Зеленский планирует лично посетить Турцию и призывает российского президента последовать его примеру. Президент США Дональд Трамп не исключил, что также посетит Стамбул, если туда приедет Владимир Путин. Стоит ли ждать, что предстоящие переговоры станут особенными, и кто войдет в составы делегаций — в материале «Газеты.Ru».

Глава турецкого МИД Хакан Фидан сообщил, что к встрече российской и украинской сторон в Стамбуле уже все готово. Об этом пишет РИА Новости. Пока неизвестен конкретный формат переговоров, но они точно будут закрытыми для прессы.

Дипломат не уточнил, будут ли президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп участвовать в переговорах. Точно известно, что Турцию посетит президент Украины Владимир Зеленский.

Российский президент предложил Киеву возобновить прямые переговоры в Стамбуле, которые были прерваны в 2022 году. Путин считает, что основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. После этого в офисе Зеленского заявили, что президент Украины будет проводить переговоры только лично с Путиным и ни с кем другим.

Темы и состав делегаций

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что российская делегация приедет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону. Песков не раскрыл состав переговорной группы, заявив, что это будет возможно только после указаний Путина .

В свою очередь, издание «Коммерсантъ» сообщило, что министр иностранных дел России Сергей Лавров не будет представлять Россию на переговорах по Украине в Стамбуле. Позже в офисе Зеленского допустили возможность переговоров в Турции не на высшем уровне.

Зеленский в своем вечернем обращении 14 мая заявил, что ожидает, кто прибудет в Турцию от России, после чего определит, какие шаги надо делать Украине.

«Неделя действительно может многое изменить, но — может. Сейчас пока это все решается», — сказал Зеленский.

Украинский президент также назвал сигналы от РФ «пока неубедительными». При этом он добавил, что президент США Дональд Трамп рассматривает возможность быть в Турции, и это, по мнению Зеленского, может стать самым сильным аргументом.

В интервью телеканалу Fox News спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что у Вашингтона есть список тем, которые необходимо затронуть в ходе переговоров в Стамбуле. По его словам, Штаты планируют добиться всеобъемлющего прекращения огня, а затем переходить к обсуждению территориальных вопросов.

«Очевидно, что с переговорами все будет не идеально. Так никогда не бывает, но будут некоторые уступки. Мы это прекрасно понимаем, но это важно, чтобы остановить боевые действия», — сказал Келлог.

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Он добавил, что Штаты все еще обсуждают размещение воинского контингента Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории к западу от Днепра и ведут диалог о будущем Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС).

Келлог выразил надежду, что президент Путин лично посетит переговоры в Стамбуле. Он подтвердил, что в этом случае в Турцию также приедет и американский лидер Дональд Трамп.

«Это может быть абсолютно невероятная встреча», — сказал спецпосланник.

Эпохальная встреча?

Ни определяющими, ни эпохальными предстоящие переговоры в Стамбуле не станут. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделилась заместитель директора Центра политической информации, политолог Анастасия Гафарова.

«Вообще, как правило, чем больше раздувается шумихи и завышаются ожидания — тем меньший результат на выходе. Реальный процесс, когда он начнется, будет кропотливым и даже, возможно, бесшумным», — сказала политолог.

Гафарова подчеркнула, что любые встречи лидеров, на которых подписываются серьезные документы, — это финал долгого и нудного процесса:

«В нынешней ситуации, когда Россия не признает Зеленского ни де-факто, ни де-юре как лидера Украины, сложно представить, что предстоящая встреча станет эпохальной, и когда подобная встреча произойдет, прогнозировать сложно».

Несмотря на то, что переговорный процесс идет, пока преждевременно говорить о том, возможно ли в ближайшее время перемирие. Об этом «Газете.Ru» заявил политолог, американист Малек Дудаков.

«Российская сторона показывает готовность, как и всегда, мы показывали готовность к диалогу. Мы хотим договариваться, а украинская сторона, наоборот, всегда как показывала, так и продолжает показывать свою недоговороспособность и это может помешать успеху предстоящей встречи», — заявил политолог.

Роль США

Президент США Дональд Трамп не исключил возможной встречи с президентом Путиным в Стамбуле. Он заявил, что прилетит в Турцию, если это приблизит конец конфликта.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы узнаем», — сказал Трамп во время беседы с журналистами по пути в Катар.

Американский президент рассказал, что в четверг должен прибыть в ОАЭ в рамках своего турне по Персидскому заливу. При этом, отвечая на вопрос о возможности посещения Турции в четверг, он пообещал, что его плотный график не станет препятствием для встречи с Путиным, если это поможет «спасению жизней».

Президент США сообщил, что от американской стороны в Стамбуле в четверг будут представлены госсекретарь Марко Рубио и спецпосланники Стивен Уиткофф и Кит Келлогг . Однако позже сам Уиткофф уточнил, что он и Рубио отправятся в Стамбул только в пятницу, 16 мая, для участия в переговорах по Украине.

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Администрация Трампа действительно проявляет заинтересованность в переговорном процессе по украинскому треку. Для Трампа важно показать свою эффективность на посту, в том числе в глазах собственного электората, считает политолог Малек Дудаков.

«Трамп хочет показать, что он смог разрешить все те бесконечные конфликты, которые велись в эпоху Байдена. В дальнейшем это можно было бы конвертировать в повышение своего рейтинга и, возможно, получение нобелевской премии мира, к чему, как некоторые полагают, Трамп стремится», — сказал политолог.

Дудаков не считает, что американский президент приедет в Стамбул в четверг, но «он будет находиться на низком старте».

«То есть, если к чему-то реальному переговоры придут, тогда Трамп может приехать в последний момент и представить это своей большой победой. Если же переговоры ни к чему не приведут, то он, конечно, приезжать не будет. Примерно той же стратегии сейчас придерживаются и аппаратчики Трампа, которые будут в Стамбуле уже официально. Они утверждают, что формально не являются участниками переговоров, а только наблюдателями, чтобы в случае провала диалога возложить всю ответственность на украинцев и русских», — пояснил Дудаков.

Политолог Анастасия Гафарова считает Штаты единственным игроком, заинтересованным в быстроте и успешности стамбульской встречи.

«Российская позиция, как известно, «не торопиться и обстоятельно решать вопросы», украинская и европейская — через ультиматумы и повышение ставок сорвать процесс как таковой. Команда Трампа в данном случае выступает в качестве стороны, которой важен не долгосрочный, а краткосрочный итог. Вашингтон хочет остановить боевые действия любым путем, чтобы перейти, наконец, к бизнесу», — сказала политолог.

Она уверена, что американцы будут пытаться играть посредническую роль в Стамбуле, попутно угрожая, что выйдут из процесса. В России этой угрозы не боятся и хотят только, чтобы США не увеличивали поставки вооружений.

«Вероятность визита Трампа в Стамбул зависит исключительно от решения Путина приехать на переговоры. Владимир Зеленский попытался устроить из российской инициативы шоу, по сути, подменяя релевантные прямые переговоры пацанской разборкой», — заключила Гафарова.

Желающие мира

В российско-украинском мирном процессе хотят поучаствовать не только Соединенные Штаты. Президент Бразилии Лула да Силва пообещал, что попытается поговорить с российским лидером по поводу возможного визита в Стамбул для переговоров с Киевом.

«Я попытаюсь поговорить с Путиным. Мне ничего не стоит сказать ему: «Эй, товарищ Путин, ради бога, отправляйтесь в Стамбул на переговоры», — сказал да Силва.

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Бразильский президент посетил с кратковременным визитом Москву в эту среду, 14 мая. Однако подробностей о том, с какой целью был совершен данный визит, до сих пор нет.

Китай и Бразилия ранее выразили надежду на скорейшее начало прямых переговоров между Москвой и Киевом. Это было отмечено в совместном заявлении стран, опубликованном по итогам визита президента Бразилии Луиса Инасиу Лулы да Силвы в Пекин.

Со своей стороны европейские лидеры продолжают попытки надавить на Москву. Канцлер Германии Фридрих Мерц потребовал от России немедленного заключения 30-дневного прекращения огня.

«В случае отсутствия реального прогресса на этой неделе мы хотим на европейском уровне добиться существенного ужесточения санкций… Мы сосредоточимся на других областях, таких как энергетический сектор и финансовый рынок», — добавил Мерц.

Президент Франции Эммануэль Макрон высказался в поддержку новых санкций против России, предупредив, что они могут быть введены в течение нескольких дней.