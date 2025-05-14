Прекращение огня и обмен «всех на всех»: чего Украина ждет от переговоров в Стамбуле?

Зеленский заявил, что ждет Путина на переговорах в Стамбуле. Он намерен обсудить детали прекращения огня и обмена пленными по формуле «всех на всех», ожидая от встречи «политической победы». При этом украинский лидер подчеркнул, что его страна не выживет, если боевые действия затянутся на несколько лет, и призвал ЕС и США к новым жестким санкциям против России.

Президент Украины Владимир Зеленский ожидает, что сможет в Стамбуле встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. В разговоре с французской газетой Liberation он заявил, что там они могут обсудить прекращение огня и обмен всеми пленными.

Переговоры в Стамбуле ожидаются 15 мая. Повести их предложил Путин — при этом он говорил о встрече на уровне делегаций. Встречу глав государств предложил уже Зеленский — он неоднократно заявлял, что будет «лично ждать в Стамбуле» в случае прекращения огня в зоне спецоперации. В Кремле визит президента РФ в Турцию пока не подтверждали, состав делегации также не раскрывается.

«Важно понять цель моей встречи с Путиным. Мы с ним не можем сейчас во всем договориться, это невозможно <…> Но мы должны как-то найти формат, чтобы положить конец войне», — заявил украинский лидер в новом интервью.

Цели Зеленского

Президент Украины рассказал журналистам, что на переговорах намерен добиться обмена всех пленных. Также он требует немедленного прекращения огня без предварительных условий — в этом его позицию ранее поддержали европейские лидеры: Эммануэль Макрон, Дональд Туск, Кир Стармер и Фридрих Мерц. Они вместе с другими европейскими странами поставили России ультиматум: или полное прекращение огня, или новые санкции. Москва же настаивает на прямых переговорах российской и украинской делегаций в Турции.

«Если я встречусь с Путиным, мы должны будем выйти из этого с политической победой — прекращением огня, обменом пленными по принципу «все на всех» или чем-то в этом роде», — сказал Зеленский.

Он добавил, что переговоры в Стамбуле не могут быть символическими, а отказ президента РФ от личного участия, по оценке Зеленского, будет означать, что «он не ищет политической победы».

При этом украинский лидер подчеркнул, что российская сторона не доверяет украинской и наоборот . В связи с этим его беспокоит вопрос реализации потенциальных договоренностей. Он настаивает на участии в переговорах внешних посредников: по словам Зеленского, только они могут гарантировать соблюдение любого соглашения. Украинский лидер считает, что США могут стать гарантом механизма контроля. По его словам, Киев настаивает на надежном, сбалансированном посредничестве, которое уважали бы обе стороны конфликта.

«Украина не выживет»

Украинский президент заявил, что сейчас Украина «держится твердо»: объемы поставок оружия и беспилотников Киеву улучшились, хотя «бюрократическая медлительность» все еще остается проблемой. При этом он подчеркнул, что продолжение военного конфликта приведет к негативным последствиям для Киева.

«Никто не знает, сколько конфликт продлится. Но не десять лет. Украина не выживет <…> Это дорого обходится всем, и не только друзьям, но и врагам», — сказал глава государства.

Он также призвал США и ЕС к введению новых жестких санкций против России. По его словам, Франция, Германия и Великобритания образовали «активную тройку» — эти страны находятся в постоянном контакте с украинскими властями. Украинский лидер отдельно отметил президента Франции Эммануэля Макрона, высоко оценив его креативность и способность идти на риск.