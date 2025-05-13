В США заявили, что ждут Путина в Стамбуле. И пригрозили Москве новыми санкциями

Келлог: США введут жесткие санкции против РФ, если не будет прогресса по Украине

Спецпосланник Трампа Кит Келлог заявил, что США надеются на приезд президента России Владимира Путина на переговоры в Стамбул 15 мая. В этом случае, по словам Келлога, в Турцию приедет и американский лидер Дональд Трамп. Чиновник также рассказал, что у Вашингтона есть список тем, по которым США планируют вести переговоры, и пригрозил России «самыми жесткими» санкциями, если прогресс не будет достигнут. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская делегация будет ждать украинскую сторону в Стамбуле, но отказался раскрыть ее состав.

Спецпосланник Трампа Кит Келлог выразил надежду, что президент России Владимир Путин прибудет на переговоры в Стамбул. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Fox News, добавив, что в этом случае в Турцию также приедет и американский лидер Дональд Трамп.

Кроме этого, Келлог подтвердил, что в Стамбул приедет и президент Украины Владимир Зеленский.

«Это может быть абсолютно невероятная встреча», — заявил спецпосланник президента США.

Список тем

По словам Келлога, у Вашингтона есть список тем, по которым необходимо вести переговоры для урегулирования конфликта на Украине. Сначала США планируют добиться всеобъемлющего прекращения огня, а затем переходить к обсуждению территориальных вопросов.

Чиновник также не исключил, что Москва и Киев должны будут пойти на определенные уступки.

«Очевидно, что с переговорами все будет не идеально. Так никогда не бывает, но будут некоторые уступки. Мы это прекрасно понимаем, но это важно, чтобы остановить боевые действия», — уточнил Келлог.

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Он рассказал, что США обсуждают размещение воинского контингента Великобритании, Франции, Германии и Польши на украинской территории к западу от Днепра.

Также США ведут обсуждения будущего управления Запорожской атомной электростанцией (ЗАЭС) и стремятся «помогать» в ее эксплуатации, добавил Келлог.

Россию ждут санкции в случае отказа

При этом спецпосланник Дональда Трампа также заявил и о мерах в отношении России, если на переговорах в Стамбуле не будет достигнут прогресс. Кит Келлог пояснил, что Москву ждут «самые жесткие» санкции .

«Это могут быть значительные санкции <...> Эти ограничения могут быть очень серьезными. Они жестче, чем мы когда-либо видели», — сказал чиновник, добавив, что рестрикции могут коснуться Банка России и перевозчиков российской нефти.

К переговорам все готово

Турецкий источник РИА Новости сообщил, что к переговорам в Стамбуле уже все готово. По словам собеседника агентства, контакты будут закрытыми для прессы.

Дипломат при этом уточнил, что пока неизвестно, будут ли в переговорах участвовать Владимир Путин и Дональд Трамп. И отказался отвечать на вопрос, приняла ли турецкая сторона какие-либо усиленные меры безопасности из-за предстоящих переговоров, добавив лишь, что «безопасность будет обеспечена».

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Президент России предложил украинской стороне провести прямые переговоры, которые были прерваны в 2022 году, 11 мая. Путин заявил, что основной целью возможного диалога станет устранение первопричин конфликта и достижение долгосрочного мира. По его словам, встреча российской и украинской делегаций могла бы состояться 15 мая в Стамбуле.

После этого в офисе Зеленского заявили, что президент Украины может встретиться только с Путиным и ни с кем другим.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 13 мая сообщил, что российская делегация приедет в Стамбул 15 мая и будет ждать украинскую сторону. Однако Песков не стал раскрывать состав переговорной группы, заявив, что это будет возможно только после указаний Путина.