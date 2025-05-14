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Трамп назвал условие встречи с Путиным в Стамбуле

Reuters: Трамп не исключил возможную встречу с Путиным в Стамбуле
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Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что не исключает возможной встречи с президентом РФ Владимиром Путиным в Стамбуле. Он заявил, что прилетит в Турцию, если это приблизит конец конфликта, пишет агентство Reuters.

«Он (Путин. — «Газета.Ru») хотел бы, чтобы я был там, и это возможно. ... Я не знаю, будет ли он там, если меня там не будет. Мы узнаем», — сказал Трамп во время беседы с журналистами на борту Air Force One по пути в Катар.

При этом Трамп подчеркнул, что у него на четверг, 15 мая, когда должны состояться переговоры РФ и Украины в Стамбуле, все расписано. Однако он пообещал, что его плотный график не станет препятствием для встречи с Путиным, если это поможет «спасению жизней».

До этого лидер ЛДПР Леонид Слуцкий сообщил, что Москва направит делегацию на переговоры в Стамбул вне зависимости от решения Киева. По его словам, это будет доказательством того, что Россия смотрит в сторону мира.

В состав российской делегации, по словам политика, войдут люди, способные найти общий язык даже «с самой тяжелой группой переговорщиков» из Киева. При этом Слуцкий не стал раскрывать, будет ли он сам в составе делегации, оставив это «в секрете до 15 мая».

Ранее помощник Путина рассказал об организации переговоров в Стамбуле.

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