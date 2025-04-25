Российский Крым и никакого НАТО: Трамп объяснил, какой будет сделка по Украине

Крым «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию украинского конфликта, заявил президент США Дональд Трамп и добавил, что Владимир Зеленский понимает это. Американский лидер обвинил Украину в развязывании боевых действий: по его словам, причиной этого стало желание страны войти в НАТО, поэтому сейчас о членстве в альянсе говорить не приходится. О чем еще говорил глава Белого дома — в материале «Газеты.Ru».

Про Крым

В рамках соглашения по урегулированию конфликта на Украине Крым «останется в составе России», заявил Трамп.

«Я думаю, что причиной начала войны стало то, что они (украинские власти. — «Газета.Ru») начали говорить о вступлении в НАТО», — подчеркнул президент США в интервью Time.

Как отметили журналисты, «мирная сделка», которую хочет заключить республиканец, подразумевает заморозку конфликта по линии фронта. По словам Трампа, в свой первый президентский срок ему приходилось бороться «за выживание», зато теперь он чувствует себя уверенно и амбициозно.

«На этот раз я сражаюсь за весь мир», — объяснил президент США.

Что касается Крыма, то полуостров «останется российским», подчеркнул Трамп и добавил: Владимир Зеленский понимает это. Да и, собственно, все это понимают, потому что республика воссоединилась с Россией уже давно. Американский лидер объяснил, что большинство жителей полуострова говорят на русском языке, вопрос территориальной принадлежности решен.

Журналисты спросили Трампа о статусе новых российских регионов: ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей. Президент США ответил уклончиво, заявив, что «говорить нужно только про Крым».

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Про НАТО и конфликт

Возвращаясь к вопросу возможного членства Украины в НАТО, Дональд Трамп подчеркнул, что сделать это вряд ли удастся.

«Я не думаю, что они (Украина. — «Газета.Ru») когда-либо смогут вступить в НАТО», — отметил американский лидер.

Он добавил, что Россия начала спецоперацию после того, как украинские власти начали демонстрировать желание присоединиться к Североатлантическому альянсу.

Говоря об обещании завершить конфликт за день, Трамп заявил, что говорил об этом фигурально.

«Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что, когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец», — подчеркнул глава государства.

Накануне он заявлял, что Россия «должна отказаться» от завоевания всей территории Украины ради заключения мирного договора.

«Уступка России заключается в прекращении войны и отказе от захвата всей территории Украины», — отметил Трамп.

По мнению американского лидера, Россия готова к заключению сделки. Глава Белого дома признался, что в этой ситуации осталось договориться лишь с Владимиром Зеленским, однако сделать это непросто.

«Я думал, что с Зеленским будет проще. Пока что это немного сложнее, но это нормально», — объяснил Дональд Трамп.

Он добавил, что надеется договориться и с Владимиром Путиным, и с Владимиром Зеленским. Уже сегодня Трамп допустил, что именно при Зеленском удастся подписать мирное соглашение .

«Да, я так думаю. Он (Зеленский. — «Газета.Ru») сейчас президент, и я думаю, что мы заключим сделку», — резюмировал президент США.

Реакция России

Слова Трампа о будущем Крыма — хорошее известие, вслед за американским президентом российский статус полуострова могут признать и европейские страны, рассказал «Газете.Ru» первый заместитель председателя Госсовета республики Сергей Цеков.

«Это очень положительно скажется и для стран Содружества Независимых Государств. Они ж тоже очень робко себя ведут в отношении Крыма», — объяснил он.

Член думского комитета по международным делам Дмитрий Белик заявил «Газете.Ru», что сказанное Трампом — не официальная позиция США.

«Это объективный взгляд, которого лишены отдельные представители Запада, использующие вопрос принадлежности Крыма как манипуляцию. Да, слова Трампа пока не являются официальным признанием со стороны США, но это положительный момент для нашей страны. И, разумеется, это хороший знак для российско-американских отношений, демонстрация здравой оценки ситуации со стороны Вашингтона», — объяснил парламентарий.

Днем 25 апреля президент Владимир Путин встретился со спецпредставителем Трампа Стивом Уиткоффом. Они поприветствовали друг друга на английском языке, после чего приступили к переговорам.