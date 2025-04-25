Трамп допустил, что достижение мира на Украине возможно при Зеленском

Американский лидер Дональд Трамп допустил, что достижение мира на Украине возможно при нахождении у власти президента Украины Владимира Зеленского. Об этом глава Белого дома заявил в интервью американскому журналу Time.

«Да, я так думаю. Он (Зеленский — «Газета.Ru») сейчас президент, и я думаю, что мы заключим сделку», — сказал глава Белого дома, отвечая на вопрос, может ли быть заключено мирное соглашение, если Зеленский останется у власти.

Накануне Трамп заявил, что Россия готова к заключению мирного соглашения по Украине. Основным препятствием теперь президент США назвал позицию Зеленского, с которым, как думал американский лидер, «будет проще». Президент США подчеркнул, что у него «нет фаворитов» и он просто хочет закончить войну.

Несмотря на дипломатические усилия и давление со стороны союзников, Киев отвергает ключевые предложения Вашингтона, включая возможное признание Крыма российской территорией. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

23 апреля Трамп резко раскритиковал заявление украинского президента Владимира Зеленского об отсутствии намерений у Киева признавать Крым российским. Американский лидер считает, что слова Зеленского «всерьез вредят» мирным переговорам.

Ранее Трамп заявил, что Крым «останется в составе России».