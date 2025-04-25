Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф начали встречу в кабинете Кремля с обмена приветствиями на английском языке. Об этом сообщает ТАСС.
«Как ваши дела, господин президент?» — спросил Уиткофф.
Путин протянул ладонь для рукопожатия американцу.
«Отлично, спасибо! А как ваши дела?» — спросил Путин.
Уиткофф отметил, что очень рад видеть российского лидера, после чего они прошли к столу для дальнейшей беседы.
Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.
Переговоры проходят при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.
Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.