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Путин и Уиткофф обменялись приветствиями на английском

Путин по-английски поинтересовался, как у Уиткоффа дела

Президент России Владимир Путин и спецпредставитель американского лидера Дональда Трампа Стивен Уиткофф начали встречу в кабинете Кремля с обмена приветствиями на английском языке. Об этом сообщает ТАСС.

«Как ваши дела, господин президент?» — спросил Уиткофф.

Путин протянул ладонь для рукопожатия американцу.

«Отлично, спасибо! А как ваши дела?» — спросил Путин.

Уиткофф отметил, что очень рад видеть российского лидера, после чего они прошли к столу для дальнейшей беседы.

Уиткофф прилетел в Москву утром 25 апреля. Проезд кортежа спецпосланника президента США по улицам столицы попал на видео.

Переговоры проходят при участии помощника главы российского государства Юрия Ушакова и главы Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилла Дмитриева.

Ранее Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине.

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