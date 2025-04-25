В Госдуме не считают, что Трамп признал Крым

Слова американского президента Дональда Трампа о том, что Крым останется в составе РФ, не являются официальным признанием полуострова российским со стороны США, однако свидетельствуют о понимании геополитических реалий. Таким мнением с «Газетой.Ru» поделился член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик.

«Сказанное Трампом – свидетельство конструктивного подхода и признания геополитических реалий. Это объективный взгляд, которого лишены отдельные представители Запада, использующие вопрос принадлежности Крыма как манипуляцию. Да, слова Трампа пока не являются официальным признанием со стороны США, но это положительный момент для нашей страны. И, разумеется, это хороший знак для российско-американских отношений, демонстрация здравой оценки ситуации со стороны Вашингтона», — сказал он.

Депутат Мария Бутина не согласилась с коллегой — она заявила «Газете.Ru», что фразу Трампа «нужно считать пониманием американцев и прежде всего их президента, что Крым – это Россия».

Депутат Дмитрий Кузнецов добавил, что принадлежность Крыма давно определили жители полуострова, а поддержка Трампом этого решения даст надежду на улучшение двусторонних отношений.

«Чей Крым, уже решил народ Крыма. Это главное. Если Трамп готов поддержать народное волеизъявление, то это может дать надежду на движение к истинной демократии в США, о которой мечтали отцы-основатели, и соответственно, на улучшение русско-американских отношений», — уточнил он.

25 апреля Трамп заявил, что Крымский полуостров «останется в составе РФ» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, поскольку является частью территории России уже давно. По его мнению, этот факт понимает и Владимир Зеленский.

Ранее в Крыму отреагировали на слова Трампа о будущем полуострова.