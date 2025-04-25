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В Крыму отреагировали на слова Трампа о будущем полуострова

Зампреда госсовета Крыма Цеков приветствовал заявление Трампа о полуострове
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RuslanBogatyrev/Shutterstock/FOTODOM

Заявление президента США Дональда Трампа о будущем Крыма стало хорошим известием, вслед за США регион могут признать и европейские страны. Об этом «Газете.Ru» заявил первый заместитель председателя Государственного Совета Республики Крым Сергей Цеков.

«Это хорошее, хорошее известие. Если оно будет действительно реализовано, а не просто объявлено на словах», — подчеркнул он.

По словам депутата, за признанием Крыма со стороны США последует облегчение санкционного режима в отношении РФ.

Кроме того, Цеков выразил уверенность, что вслед за Соединенными Штатами европейские страны также пойдут на признание Крыма российским. Депутат подчеркнул, что такому примеру последуют не только европейские государства.

«Это очень положительно скажется и для стран Содружества Независимых Государств. Они ж тоже очень робко себя ведут в отношении Крыма», — добавил парламентарий.

25 апреля Трамп заявил, что Крымский полуостров «останется в составе РФ» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине.

Он добавил, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский.

Ранее Трамп обвинил Украину в развязывании конфликта с Россией.

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