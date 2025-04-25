Трамп заявил, что Крым «останется в составе России»

Трамп: Крым останется частью РФ в рамках сделки по урегулированию на Украине

Крымский полуостров «останется в составе России» в рамках сделки по урегулированию конфликта на Украине, заявил президент США Дональд Трам в ходе интервью для журнала Time.

«Крым останется с России», — сказал глава государства.

Он добавил, что этот факт хорошо понимает и украинский лидер Владимир Зеленский.

Как отметил президент США, полуостров стал частью России уже довольно давно.

25 апреля агентство Reuters сообщило, что специальный представитель американского лидера Стивен Уиткофф уже представил европейским политикам составленный Вашингтоном список предложений по урегулированию украинского кризиса. По данным журналистов, США призвали немедленно начать переговоры между РФ и Украиной, а также признать российскую юрисдикцию над Крымом. Кроме того, от Киева потребовали отказаться от идеи вступить в НАТО.

При этом в статье подчеркивалось, что пока данные инициативы носят рекомендательный характер.

Ранее странам-членам НАТО спрогнозировали раскол из-за вопроса о признании Крыма частью РФ.