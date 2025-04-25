Трамп объяснил свои слова об окончании конфликта на Украине за день

Трамп заявил, что фигурально говорил о завершении конфликта на Украине за день

Президент США Дональд Трамп заявил, что фигурально говорил об урегулировании конфликта на Украине за один день. Об этом глава Белого дома рассказал в интервью журналу Time.

«Я сказал это образно, и я сказал это как преувеличение... Очевидно, люди знают, что когда я это сказал, это было сказано в шутку, но также было сказано, что этому будет положен конец», — сказал глава государства.

О своем намерении добиться мирного соглашения за сутки Трамп заявил во время предвыборной гонки. Он отметил, что ему будет достаточно сказать украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «довольно», а затем связаться с президентом РФ Владимиром Путиным.

После победы на выборах президента США изменил свое же решение. В конце января спецпосланник президента США по Украине Кит Келлог рассказал, что глава Белого дома поручил ему завершить конфликт за 100 дней.

Также Келлог заявил, что американский лидер действительно пообещал урегулировать конфликт на Украине за сутки, однако не указал, в какой именно день это произойдет.

Ранее Трамп заявил, что Крым останется в составе РФ.