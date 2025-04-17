Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов»

Зеленский: Уиткофф принял стратегию России и распространяет российские нарративы

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф распространяет «российские нарративы» и не вправе обсуждать территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Общественное».

«Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.... Он осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы... Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории», — сказал он.

15 апреля спецпосланник Трампа заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он не уточнил, какие именно территории он имел в виду, однако речь, вероятно, идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях.

12 апреля Reuters писал, что после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф сказал Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Американский лидер по итогам разговора со своим спецпосланником не принял решение о смене стратегии в этом вопросе, отмечает агентство.

11 апреля в Петербурге состоялась встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более четырех с половиной часов. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами