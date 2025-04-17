Зеленский обвинил спецпосланника президента США в распространении «российских нарративов»

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф распространяет «российские нарративы» и не вправе обсуждать территории Украины. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции, которую транслировал телеканал «Общественное».

«Считаю, что господин Уиткофф принял для себя стратегию российской стороны.... Он осознанно или неосознанно распространяет российские нарративы... Я не вижу у него мандата обсуждать украинские территории», — сказал он.

15 апреля спецпосланник Трампа заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине находится в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он не уточнил, какие именно территории он имел в виду, однако речь, вероятно, идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях.

12 апреля Reuters писал, что после встречи с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне Уиткофф сказал Трампу, что самым быстрым путем к прекращению огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Американский лидер по итогам разговора со своим спецпосланником не принял решение о смене стратегии в этом вопросе, отмечает агентство.

11 апреля в Петербурге состоялась встреча Уиткоффа с президентом России Владимиром Путиным. Переговоры длились более четырех с половиной часов. Главной темой обсуждения стало урегулирование украинского конфликта.

Ранее Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях.