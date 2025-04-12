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Уиткофф назвал самый быстрый способ достичь мира на Украине

Reuters: Уиткофф посоветовал Трампу признать новые регионы РФ для мира
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Carlos Barria/Reuters

Самым быстрым путем к прекращению огня на Украине будет признание российскими ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Об этом спецпосланник президента США Стив Уиткофф заявил Дональду Трампу, передает Reuters со ссылкой на двух официальных лиц США и пять источников.

По данным агентства, Уиткофф озвучил Трампу такой вариант после встречи с главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и специальным представителем президента РФ по экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым в Вашингтоне.

Трамп по итогам разговора с Уиткоффом не принял решение о смене стратегии в этом вопросе, отмечает агентство.

В материале также говорится, что другой спецпосланник президента США Кит Келлог не согласился с тезисом Уиткоффа. По его словам, Украина не откажется от этих территорий.

Накануне в Санкт-Петербурге состоялась встреча президента РФ Владимира Путина и спецпосланника президента США Уиткоффа.

Американский политик прилетает в Россию уже в третий раз с момента инаугурации президента США. На этот раз переговоры были закрытыми, журналистов пустили только на приветственное рукопожатие. До встречи с президентом России Уиткофф встретился с главой РФПИ Кириллом Дмитриевым и посетил синагогу.

Ранее стало известно, куда полетел Уиткофф после переговоров с Путиным.

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