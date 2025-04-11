Келлог раскритиковал план Уиткоффа по наиболее быстрому прекращению огня на Украине

Спецпосланник президента США Дональда Трампа по Украине генерал Кит Келлог раскритиковал инициативу спецпредставителя американского президента Стива Уиткоффа по самому быстрому достижению мира на Украине через признание новых российских регионов. Об этом сообщает Reuters.

Речь идет об официальном признании новых четырех российских регионов: Донецкой и Луганской народных республик, Запорожской и Херсонской областей.

«На встрече с Трампом генерал ... Келлог выступил против Уиткоффа, заявив, что Украина, хотя и готова вести переговоры по некоторым условиям, касающимся спорных земель, никогда не согласится в одностороннем порядке передать России полное право собственности на эти территории», — говорится в публикации.

До этого Уиткофф после встречи со спецпредставителем президента РФ Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым рассказал, что поможет прекратить огонь на Украине быстрее.

По словам Уиткоффа, самый быстрый путь к прекращению огня на Украине связан с признанием новых российских регионов.

Ранее спецпосланник Трампа приехал в синагогу перед встречей с Путиным.