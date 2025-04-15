Зеленский раскритиковал спецпредставителя Трампа за слова о территориях

Спецпредставитель президента США Стив Уиткофф обсуждает вопросы «вне своей компетенции». Об этом заявил украинский лидер Владимир Зеленский, комментируя заявление Уиткоффа о том, что близка мирная сделка с РФ, которая «касается пяти территорий», пишет «Страна.ua».

В ходе своего выступления Зеленский заявил, что Украина — суверенное государство и вопрос признания утраченных территорий российскими — это «красные линии».

Стив Уиткофф в эфире Fox News заявил, что ключ к заключению мирного соглашения по Украине кроется в вопросе принадлежности пяти территорий, однако этим не ограничивается. Он назвал ситуацию сложной, заявив, что в ее основе лежат «реальные проблемы» между Россией и Украиной, которые необходимо решить.

Спецпосланник Трампа не стал уточнять, какие именно территории имеет в виду. Вероятно, речь идет о Крыме, ДНР и ЛНР, а также о Запорожской и Херсонской областях, которые вошли в состав РФ в результате референдумов.

В марте Зеленский заявлял, что вопрос статуса отошедших России регионов требует детального обсуждения на переговорах, но позиция Киева остается неизменной. Он подчеркнул, что Украина никогда не признает Крым, Херсонскую и Запорожскую области, а также ДНР и ЛНР частью РФ.

Ранее в США заявили, что Путин готовится к «ощутимой победе» на Украине летом.