Трамп заявил, что Украина должна вернуть «как можно больше» территорий. Но забыть о НАТО

Трамп заявил, что США постараются вернуть Украине как можно больше территорий

Украина в рамках возможного мирного соглашения с Россией должна вернуть себе «как можно больше» территорий, заявил президент США Дональд Трамп. При этом он подчеркнул, что Киеву следует забыть о присоединении к НАТО, потому что это является «причиной, из-за которой все началось». Российского лидера Владимира Путина Трамп назвал «очень умным человеком», но выразил уверенность, что тот «пойдет на уступки».

О границах Украины

Президент США Дональд Трамп выступил на своем первом заседании кабинета министров. Среди прочего, он заявил, что Украина по итогам мирной сделки должна вернуть себе «как можно больше» территорий.

«Мы сделаем все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон. Но что касается Украины — мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше», — заявил Трамп в присутствии журналистов.

Политик не уточнил, какие именно регионы хочет вернуть под контроль украинских властей. Донецкая и Луганская народные республики, а также Херсонская и Запорожская области вошли в состав России по результатам референдума. Украина этого не признала, однако российская сторона неоднократно подчеркивала, что не откажется от территорий. Сам Трамп ранее заявлял, что считает маловероятным возвращение Украины к границам 2014 года.

Американский политик также подчеркнул, что Украина «может забыть» о перспективе членства в НАТО.

«Я могу сказать, что о НАТО можно забыть . Я думаю, что, вероятно, это является причиной, из-за которой все началось», — заключил президент США.

О миротворцах

«Самым трудным» Трамп назвал достижение мирного соглашения, а вопрос размещения миротворцев на Украине, по его мнению, «решить легче всего».

«Вопрос послевоенного размещения миротворцев на Украине решить легче всего, а самой сложной частью переговоров по Украине остается заключение сделки о мире», — подчеркнул он.

Политик призвал «позволить ему сперва заключить мир». «Все остальное решить будет значительно проще», — добавил республиканец.

О сделке с Путиным и санкциях против РФ

Трамп признался, что не может гарантировать заключения сделки с президентом России Владимиром Путиным, однако рассчитывает на это.

«Когда я был избран, мы говорили [с Путиным], и я думаю, что у нас будет сделка. Я не могу это гарантировать — в сделках всегда могут быть неожиданные вещи, но я считаю, что у нас будет соглашение», — отметил он.

По мнению Трампа, российскому президенту «придется пойти на уступки» в рамках возможного соглашения по урегулированию конфликта. Он добавил, что считает Путина «очень умным и очень хитрым человеком».

Также американский лидер заявил, что его администрация намерена наладить «превосходные отношения» с Китаем, Россией, Украиной и странами Ближнего Востока.

«[Экс-президент США] Джо Байден не знал, что он делает. Его администрация не знала, что делает. За этим было очень грустно наблюдать, но мы наладим превосходные отношения с Китаем, Россией, Украиной и Ближним Востоком», — пообещал президент США.

Трамп отказался подробно говорить о снятии санкций с России, отметив, что прямо сейчас этот вопрос не стоит на повестке.

«Нет. Я хочу сначала увидеть, что мы заключаем соглашение», — подчеркнул он.

О пошлинах для ЕС

Кроме того, Трамп анонсировал скорое введение 25-процентных пошлин на товары из Евросоюза. Новое правило будет распространяться и на автомобили.

«Мы приняли решение и скоро его объявим. В целом это будет 25%, и это затронет автомобили и все остальное», — заявил он.

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По словам республиканца, ЕС «не принимает американские автомобили» и оказывает давление на США. Он уверен, что европейцы изначально враждебно настроены к Соединенным Штатам.

«Давайте будем честными, Европейский союз был сформирован, чтобы обмануть Соединенные Штаты. Это его цель, и они с этим справились. Но теперь я президент», — заключил Трамп.