В США назвали срок вступления в силу соглашения о прекращении боев в Черном море

Уиткофф: мораторий на боевые действия в Черном море могут ввести в течение недели

Соглашение о прекращении боевых действий в Черном море может вступить в силу на следующей неделе. Об этом заявил специальный представитель президента США Стив Уиткофф в интервью журналисту Такеру Карлсону, опубликованном на его YouTube-канале.

»Украина обстреливает российские корабли, Россия обстреливает украинские корабли. Теперь мы перешли к этому, и это будет реализовано в течение следующей недели или около того», — сказал спецпредставитель.

Уиткофф добавил, что в настоящее время остаются некоторые детали, «которые нужно обсудить».

18 марта президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонные переговоры. Как сообщал Кремль, в ходе разговора глава Белого дома предложил обеим сторонам конфликта отказаться от ударов по объектам энергетической инфраструктуры сроком на 30 дней. Российский лидер поддержал инициативу и поручил военным подготовить соответствующие меры.

21 марта Трамп заявил, что полное прекращение огня на Украине может произойти «очень скоро». По его словам, сейчас «ведутся переговоры о соглашении и о разделе территорий».

Ранее Трамп заявил, что не обсуждал с Путиным сроки прекращения огня на Украине.