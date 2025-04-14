Песков ответил на вопрос о продлении моратория на удары по энергетике с Украиной

Песков: продление моратория на удары по энергетике зависит от решения Путина

Решение о продлении моратория на удары по энергетической инфраструктуре в рамках украинского конфликта будет зависеть от президента России Владимира Путина, РФ намерена предварительно обсудить с США все нарушения со стороны Киева. Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Это будет зависеть от решения президента Путина», — подчеркнул он.

16 апреля истекают 30 дней моратория на удары по энергетике с момента объявления о соглашении — 18 марта.

Накануне в Минобороны заявили, что украинские войска продолжили атаки на российскую энергетическую инфраструктуру в нарушение российско-американских договоренностей о прекращении с 18 марта на 30 дней ударов по энергообъектам — было зафиксировано пять ударов. В Минобороны уточнили, что речь идет об объектах в Запорожской и Курской областях, а также в Краснодарском крае.

До этого Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать мораторий по ударам по энергообъектам Украины, если ВСУ продолжат атаковать российские объекты.

Ранее в Госдуме оценили перспективу продления моратория на удары по энергообъектам Украины.