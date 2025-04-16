В Кремле расскажут, когда закончится мораторий на удары по энергообъектам

Песков: в Кремле сообщат, когда закончится мораторий на удары по энергообъектам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ответил на вопрос журналистов о том, с какого часа начнется отсчет конца моратория на удары по энергетическим объектам между Россией и Украиной.

«Мы будем вам сообщать, пока я не готов вам сообщить о принятом решении», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что украинские власти фактически не придерживались режима прекращения ударов. Он также отмечал, что несоблюдение украинскими войсками моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры может иметь катастрофические последствия.

Мораторий на удары по энергообъектам действует с 18 марта после телефонного разговора президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа. РИА Новости подсчитало, что украинские войска в период с 18 марта по 14 апреля нарушили мораторий на удары по энергетическим объектам 101 раз.

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