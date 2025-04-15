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Разрушения и жертвы: как выглядит Курск после ночного обстрела

При атаке дрона ВСУ на Курск одна женщина погибла и девять человек пострадали

В ночь на 15 апреля Курск подвергся массированной атаке со стороны ВСУ. Беспилотники нанесли удары по жилым районам города, в результате чего несколько многоквартирных домов были разрушены.

Особенно тяжело пострадал дом на улице Заводской, где огонь охватил восьмой и девятый этажи, а также квартиры на улицах Орловской и Веспремской.

При обстреле погибла 85-летняя женщина, девять человек получили осколочные ранения и ожоги. Двое из них находятся в тяжелом состоянии.

Экстренные службы активно работают на местах происшествий, эвакуируя жителей и оказывая необходимую помощь пострадавшим. Среди разрушений оказался и гараж скорой помощи, где пострадали 11 машин.

Кадры с места происшествия — в галерее «Газеты.Ru».

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