Мораторий не соблюдается: Россия передала США список атакованных ВСУ энергообъектов

Москва передала Вашингтону перечень российских энергообъектов, подвергшихся атакам ВСУ после введения моратория на взаимные удары. Несмотря на соглашение, заключенное после переговоров Владимира Путина и Дональда Трампа 18 марта, Киев продолжил атаки. По подсчетам РИА Новости, Украина нарушила запрет уже 23 раза. В Кремле подчеркивают, что Россия соблюдает договоренности, однако имеет право отказаться от них в случае нарушений со стороны Украины.

Россия передала США список объектов энергетической инфраструктуры, которые были атакован ВСУ после установления моратория на взаимные удары. Об этом сообщил журналистам глава МИД РФ Сергей Лавров.

Глава МИД рассказал, что на совещании с членами Совета безопасности министр обороны РФ Андрей Белоусов доложил президенту Владимиру Путину, что Киев не соблюдает мораторий , а объекты энергетической инфраструктуры России подвергаются регулярным атакам.

«Тот перечень нарушений, который привел [министр обороны РФ] Андрей Белоусов на заседании Совета безопасности, мы передали помощнику президента США по национальной безопасности Майку Уолцу. Я направил этот перечень государственному секретарю Соединенных Штатов Марко Рубио, мы направили его нашим представителям в ООН и ОБСЕ, чтобы они в общем-то в работе показывали на конкретных фактах, чего стоит слово украинской власти нынешней, если ее можем назвать властью», — заявил Сергей Лавров.

Прекращение ударов по энергетической инфраструктуре между Россией и Украиной обсуждалось во время телефонного разговора Путина с президентом США Дональдом Трампом. После беседы российский лидер приказал военным прекратить удары по объектам энергетики на Украине.

Украинский президент Владимир Зеленский согласился на мораторий 19 марта, также после телефонного разговора с Дональдом Трампом.

Двусторонние соглашения

Взаимное прекращение ударов по энергосистеме обсуждался и на переговорах делегаций США и России, которые прошли в Эр-Рияде 24 марта. После этого Кремль опубликовал уточненный перечень объектов, на которые распространяется временный мораторий на удары по энергосистеме. В него вошли нефтепроводы, газопроводы, хранилища и насосные станции, инфраструктура производства и передачи электроэнергии (подстанции, трансформаторы, распределители), атомные электростанции и дамбы ГЭС.

В Кремле также отметили, что мораторий действует 30 дней с 18 марта 2025 года и может быть продлен. При этом если одна из сторон нарушит договоренности, вторая получит право отказаться от их соблюдения.

Снятие санкций и запрет на удары: Кремль раскрыл договоренности с США и условия их вступления в силу Москва и Вашингтон договорились о временном моратории на удары по энергетическим объектам... 26 марта 00:02

После этого Владимир Зеленский в своем Telegram-канале заявил, что «россияне пытаются перекрутить договоренности», в частности, в том, что касается отказа от ударов по энергетике. По его словам, Киев согласовал с Вашингтоном, что прекращение огня по объектам энергетики начнется после того, как Белый дом выпустит соответствующее заявление — это произошло 25 марта, а не 18-го, как указано в сообщении Кремля.

В Москве неоднократно обращали внимание на то, что украинская сторона продолжила атаки по энергетической инфраструктуре России, несмотря на указание Владимира Путина прекратить такие удары 18 марта и заявление Владимира Зеленского о своем согласии 19 марта.

26 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «недоговороспособность киевского режима не раз была продемонстрирована».

«Попытки нанесения ударов были на этих днях, они хорошо известны, мы публиковали эту информацию» , — сказал представитель Кремля.

Он подчеркнул, что Россия продолжает соблюдать отказ от ударов, а Путин не давал приказа по их возобновлению.

В Минобороны РФ 1 апреля сообщили о новых атаках ВСУ на объекты российской энергетической инфраструктуры. По данным ведомства, 31 марта были атакованы электроподстанция в Запорожской области и трансформаторная подстанция в Белгородской области.

«Таким образом, вне зависимости от своих публичных заявлений о поддержке российско-американских договоренностей по поэтапному урегулированию конфликта на Украине, киевский режим продолжает ежедневно в одностороннем порядке наносить удары по энергообъектам России», — подчеркнули в МО РФ.