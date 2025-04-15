ВСУ ночью массированно атаковали Курскую область беспилотниками — над регионом уничтожили 109 дронов. Основной удар пришелся на Курск, в результате атаки погибла 85-летняя женщина, еще девять человек пострадали. Повреждения получили 24 многоквартирных дома, в трех из них произошел пожар. Предварительно, атака велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». Как минимум один беспилотник был начинен поражающими элементами.

ВСУ ночью массированно атаковали Курск с помощью беспилотников. Над Курской областью сбили 109 дронов, сообщили в Минобороны РФ.

В результате атаки погибла 85-летняя женщина. Еще девять человек пострадали — они получили осколочные ранения, черепно-мозговые травмы и ожоги, уточнили в оперштабе региона. Шестерых пострадавших госпитализировали.

Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн назвал атаку беспрецедентным по жестокости преступлением.

«Всех пострадавших мы обеспечим необходимыми выплатами. За каждым будет установлен уход. Ни один человек не останется без помощи, без заботы. <...> Враг агонизирует, но куряне становятся еще только крепче, еще сплоченнее перед лицом опасности», — заявил он.

По данным SHOT, атака, предварительно, была комбинированной и велась БПЛА типа PD-2 и «Лютый». В администрации региона рассказали, что как минимум один из беспилотников был начинен поражающими элементами — стальными шарами. Несколько дронов попали в жилые дома, после чего там возникли возгорания.

Последствия

Хинштейн сообщил, что в результате ночной атаки на город повреждения получили 24 многоквартирных дома , из которых три достаточно серьезно пострадали. По его словам, эксперты оценивают возможность восстановления зданий.

«В одном из многоквартирных домов на улице Заводской огнем повреждены 8-й и 9-й этаж, пожар локализован силами МЧС. <…> Пожар также возник на пяти этажах в многоквартирном доме на улице Орловской и на одном из этажей в доме на улице Веспремской. <…> Еще три частных домовладения повреждены в результате сбросов с беспилотников», — добавили в оперштабе региона.

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Жителей поврежденных домов еще ночью эвакуировали в пункт временного размещения, им предоставили питание и оказали необходимую помощь.

Одна из атак пришлась на станцию скорой помощи — в гараже было повреждено 11 машин. Заместитель главного врача по медицинской части Курской областной станции скорой медицинской помощи Наталья Шульгина рассказала ТАСС, что автомобили еще есть и помощь жителям города оказывается. В каком состоянии находятся поврежденные машины, она не уточнила.

В прокуратуре Курской области также сообщили о повреждении объектов социальной сферы.

Из-за атаки беспилотников около тысячи человек остались без света в Железнодорожном округе Курска.

«Ночью 15 апреля в Курской области в результате массированной атаки БПЛА порядка 1 тыс. бытовых потребителей остались без электроснабжения в Железнодорожном округе Курска», — сообщили в пресс-службе ПАО «Россети Центр», передает ТАСС.

Это первая массированная атака ВСУ на Курск за восемь месяцев , которая привела к таким последствиям. 11 августа над городом сбили украинскую ракету, обломки которой упали на жилой дом. В результате этого пострадали 13 человек.

«Циничное действие»

Атаку на Курск прокомментировал посол по особым поручениям министерства иностранных дел России Родион Мирошник. Он назвал удар циничным действием.

«Бобры» и «Лютые» атакуют. Какими беспилотниками Украина бьет по России Силы противовоздушной обороны России за прошедшую ночь поразили 144 БПЛА Вооруженных сил Украины... 10 сентября 17:19

«Сейчас спасатели отселяют жителей из трех многоэтажных домов, получивших наибольшее число повреждений. На фоне речей о стремлении к миру — это циничное действие, демонстрирующее истинные цели и намерения нацистского режима Зеленского», — заявил он.