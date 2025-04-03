«Коалиция желающих» захотела говорить с Путиным. В Европе выбрали, кто должен это сделать

Члены «коалиции желающих» по Украине признали — хотя бы один из европейских лидеров должен провести переговоры с президентом России Владимиром Путиным, заявил финский лидер Александр Стубб. По его словам, это следует сделать представителям Франции или Великобритании. Сам Стубб призывал жителей Финляндии «морально подготовиться» к восстановлению отношений с Россией. Что в Европе говорят о нормализации диалога с РФ — в материале «Газеты.Ru».

Европа выберет лидера

Саммит так называемой «коалиции желающих» состоялся в Париже 27 марта. Во встрече приняли участие президенты и главы правительств из 28 государств, главы Европейского совета и ЕК, а также генсек НАТО. Присутствовали послы Австрии, Австралии и Канады.

3 апреля президент Австрии Александр Ван дер Беллен прибыл в Хельсинки на переговоры со Стуббом. Стороны обсудили ряд вопросов, после чего выступили перед журналистами. Трансляцию вела канцелярия Стубба.

«В ходе беседы, которая состоялась в рамках коалиции желающих в прошлый четверг в Париже, была признана реальность того, что на каком-то этапе по крайней мере один европейский лидер должен будет вступить в контакт с Россией», — заявил президент Финляндии, отвечая на вопрос о взаимодействии с Владимиром Путиным.

По мнению Стубба, связаться с российским лидером необходимо представителям «коалиции желающих», Франции или Великобритании.

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Позиция Стармера и Макрона

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер говорил, что не собирается общаться с Путиным по примеру канцлера Германии Олафа Шольца.

«С кем говорит канцлер Шольц — это его дело. У меня нет планов разговаривать с Путиным», — подчеркивал еще в ноябре глава британского правительства.

Он называл своей главной задачей наращивание объемов военной и финансовой помощи Украине. В марте Стармер заявил, что не доверяет Путину в вопросе урегулирования украинского конфликта.

«Я не доверяю Путину. Я уверен, что Путин попытается настоять на том, чтобы Украина была беззащитна после сделки», — отметил он.

В конце марта в ходе телефонного звонка Стармер и президент США Дональд Трамп договорились о совместном давлении на президента РФ.

Президент Франции Эммануэль Макрон после начала военной операции созванивался с российским лидером. В начале марта 2025-го Макрон допустил очередные контакты с Путиным, однако только после того, как Европа и Украина сочтут, что для этого «настало время».

«Сейчас мы вступаем в фазу обсуждения, переговоров, которые в какой-то момент полностью оправдают дискуссии с переговорщиками и лидерами», — уточнил французский президент.

Тогда же он назвал Россию «угрозой Франции и Европе». По мнению Макрона, РФ «превратила украинский конфликт в глобальный» .

«До сих пор кому-то неймется, есть еще люди, которые хотят вернуться ко временам Наполеона, забывая, чем это закончилось», — отреагировал Путин.

Тайные контакты с президентом России

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что знает «как минимум двух мировых лидеров, которые тайно разговаривали» с Путиным. Сам же он не общался лично с российским лидером с 2021 года, однако пообещал посетить Москву на парад Победы.

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Вучич не стал называть имен глав государств, но уточнил, что речь не о премьер-министрах Венгрии и Словакии Викторе Орбане и Роберте Фицо. По словам сербского лидера, у него есть друзья в правительстве России и кабминах других стран, от них он и узнал о «тайных» контактах.

Депутат Госдумы Алексей Чепа назвал заявления Вучича непонятными.

«Понятия не имею, что имел в виду Вучич, что значат тайные переговоры. Есть те, кто решил озвучить то, что они говорили [с Путиным], а есть такая информация, которую считают, что нецелесообразно озвучивать. Поэтому что такое тайные переговоры, я не очень хорошо понимаю», — объяснил парламентарий и выразил уверенность, что Вучич вряд ли обладает о возможных переговорах полноценной информацией.

В июле прошлого года с визитом в Москву приезжал премьер Венгрии Виктор Орбан. Встреча с Путиным заняла несколько часов. Венгерский премьер-министр поблагодарил российского лидера за «открытую и честную беседу» и подчеркнул, что его страна — одна из немногих поддерживающих контакты как с Россией, так и с Украиной. В декабре на встречу с Путиным в Москву приезжал премьер Словакии Роберт Фицо.